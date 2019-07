Avion defect, aterizare forţată în Israel La scurt timp dupa decolare, echipele de sol din Koln au gasit bucați ale unuia dintre pneurile avionului pe pista. Avionul are 152 de pasageri, informeaza timesofisrael.



Avionul de pasageri care are o problema la trenul de rulare urmeaza sa efectueze o aterizare fortata pe Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv, afirma sursa mentionata. Peste 100 de ambulanțe și echipaje de salvare se afla la Ben Gurion, cu aproximativ 45 de minute inainte ca zborul de la Electra Air 737 din Koln, Germania sa aterizeze. Avionul transporta 152 de pasageri și se pare ca zboara cu cel puțin o anvelopa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

