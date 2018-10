Stiri pe aceeasi tema

- Informația a fost difuzata de Forțele armate canadiene, intr-un mesaj postat vineri pe pagina de Facebook. „Colaborand cu Forțele Aeriene Romane in cadrul misiunii de Poliție Aeriana intarita a NATO, avioanele de vanatoare CF-188 Hornet ale Forțele Aeriene Regale Canadiene au interceptat un avion de…

- Detasamentului Fortelor Aeriene Regale Canadiene a fost certificat pentru a executa, alaturi de aeronave MiG-21 LanceR si militari ai Fortelor Aeriene Romane, misiuni de Politie Aeriana Intarita (enhanced Air Policing - eAP) sub comanda NATO, in urmatoarele patru luni, in zona Marii Negre.

- Miercuri, 29 august, in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu a avut loc o ceremonie prilejuita de predarea-primirea misiunii de Politie Aeriana intarita (Enhanced Air Policing), intre Fortele Aeriene Regale ale Marii Britanii si Irlandei de Nord si Fortele Aeriene Regale Canadiene.

