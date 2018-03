Stiri pe aceeasi tema

- Un avion s-a prabușit pe aeroportul din Kathmandu, Nepal, dupa ce a ratat aterizarea, anunța presa locala. La bord se aflau 78 de pasageri, iar pompierii s-au grabit la fața locului pentru a stinge un incendiu. 17 dintre pasageri, raniți, au fost deja evacuați din avionul in flacari.…

- Un avion s-a prabușit, luni, langa aerportul internațional Tribhuvan din Kathmandu, Nepal, scrie presa locala. Avionul ar aparține unei companii aeriene din Bangladesh. Un oficial citat de BBC declara ca este posibil sa existe victime. Știre in curs de actualizare. Post-ul Avion prabușit langa aerportul…

- Avionul privat turcesc Challenger 604, prabusit in Iran, apartinea companiei Basaran Holding, iar in acesta se afla si Mina Basaran, mostenitoarea firmei, care se intoarcea de la Dubai unde si a tinut petrecerea burlacitelor, relateaza presa internationala, potrivit stiripesurse.Mina Basaran urma sa…

- Mina Basaran urma sa se marite la finalul acestei luni si alaturi de sapte prietene s-a dus la Dubai, unde au petrecut la un concert al artistei Rita Ora. Intr-o ultima fotografie postata pe contul de Instagram, Mina Basaran apare sambata alaturi de celelalte sapte prietene, la un hotel din Dubai. Unsprezece…

- Avionul privat turcesc Challenger 604, prabusit in Iran, apartinea companiei Basaran Holding, iar in acesta se afla si Mina Basaran, mostenitoarea firmei, care se intoarcea de la Dubai unde si-a tinut petrecerea burlacitelor, relateaza presa internationala.Mina Basaran urma sa se marite la…

- Un avion militar rusesc s-a prabusit in Siria, iar cei 26 de pasageri si sase membri ai echipajului aflati la bord au murit, a anuntat Ministerul Apararii din Rusia, scrie BBC potrivit News.ro . Avionul s-a prabusit in timpul aterizarii la baza aeriana Khmemim, in apropierea orasului sirian de coasta…

- Potrivit News.ro, un comisar-sef din cadrul Biroului de Combatere a Crimei Organizate Timisoara a fost oprit pe Aeroportul „Henri Coanda” din Bucuresti, in timp ce se indrepta spre avionul care urma sa il duca la Timisoara, el fiind suspectat ca a furat o bratara de pe banda de scanare la controlul…

- Conducerea DGASPC Maramureș verificata privind modul de administrare a situației de la Sighetu Marmației. Incidentul din data de 14 februarie a fost un avertisment privind nevoia luarii unor masuri suplimentare care sa vizeze schimbari majore in managementul activitații din cadrul Direcției Generale…

- O pasarela s-a prabușit peste calea ferata in apropiere de gara Ploiești Vest, prin care trec toate trenurile care pleaca din București și merg catre Brașov și apoi mai departe, spre Ardeal. Traficul feroviar este intrerupt miercuri dimineața intr-unul dintre cele mai importante noduri feroviare. Incidentul…

- Un avion cu 66 de oameni la bord s-a prabusit duminica in Iran. Aeronava ATR-72 aparținand companiei Aseman Airlines decolase din capitala Teheran si se indrepta catre un oras din sud-vestul tarii.

- Un avion de linie iranian asigurind o legatura interna s-a prabusit duminica dimineata in sud-vestul Iranului cu peste 50 de pasageri la bord, potrivit mass-media iraniene, informeaza AFP. Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj (sud-vest), "s-a prabusit in regiunea Samirom", la…

- Un avion care asigura o cursa interna in Iran s-a prabusit, duminica dimineata, in sud-vestul tarii avand peste 50 de pasageri la bord, anunta AFP, citand presa locala. Avionul asigura legatura intre Teheran si Yasouj (sud-vestul tarii) si "s-a prabusit in regiunea Samirom" (la 480 de kilometri sud…

- Un avion de linie Iranian cu 66 de padageri la bord, asigurand o legatura interna, s-a prabusit duminica dimineata in sud-vestul Iranului, informeaza AFP. Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj (sud-vest), s-a prabusit intr-o zona montana in regiunea Semirom, a declarat purtatorul…

- Tragedie aviatica duminica dimineata (18 februarie), in sud-vestul Iranului. Un avion de linie iranian asigurand o legatura interna s-a prabusit duminica dimineata in sud-vestul Iranului cu aproximativ 66 de pasageri la bord. Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj (sud-vest), s-a…

- Un avion de linie iranian asigurand o legatura interna s-a prabusit, imineata, in sud-vestul Iranului cu peste 50 de pasageri la bord. Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj (sud-vest), s-a prabusit in regiunea Samirom, la aproximativ 480 km sud de Teheran. Toate serviciile de…

- Avionul s-a prabusit intr-o zona montana in regiunea Semirom, a declarat purtatorul de cuvant al serviciilor iraniene de urgenta, Mojtaba Khaledi. Potrivit presei, la bordul aeronavei se aflau 60 de pasageri si sase membri ai echipajului de zbor, iar avionul ar fi apartinut companiei iraniene Aseman…

- Un avion de linie iranian asigurand o legatura interna s-a prabusit duminica dimineata in sud-vestul Iranului cu peste 50 de pasageri la bord, potrivit mass-media iraniene, informeaza AFP. Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj (sud-vest), "s-a prabusit in regiunea…

- Doi tineri din Rusia ar fi trebuit sa fie in avionul care s-a prabusit zilele trecute, dar in ultimul moment si-au anulat dar au schimbat cursa in ultima clipa! Cuplul care a inghetat la aflarea vestii! ”Masina nu era gata...”

- Maxim Kolomeytsev, care a implinit 35 de ani duminica, si iubita lui de 25 de ani, Nazezha, ar fi trebuit sa se afle in avionul 6W703, care s-a prabusit la scurt timp de la decolare. Dar au anulat biletele.

- Avionul rusesc care s-a prabusit in regiunea Moscovei la sfarsitul saptamanii trecute a explodat cand a atins solul, au anuntat luni serviciile federale ruse de investigatie, informeaza dpa.

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Belgia. Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s a prabusit in Belgia, scrie Romania TV. Tragedia s a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site ul agentiei de presa Reuters.Avionul s a prabusit…

- Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Citeste si Avionul care s-a prabusit langa Moscova a explodat cand a atins solul, nu a existat incendiu inainte…

- Noroc incredibil pentru un cuplu din Rusia. Cei doi trebuiau sa se imbarce in avionul care s-a prabusit duminica, langa Moscova, insa și-au schimbat biletele in ultima clipa. 71 de oameni au murit in urma incidentului aviatic, scrie digi24.

- Niciun moldovean nu se numara printre victimele tragediei aviatice din Rusia. Informația a fost confirmata pentru unimedia de purtatorul de cuvant al Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Alexandr Roitman. Ieri, un avion cu 71 de persoane la bord, care zbura de la Moscova in orașul Orsk…

- Un avion cu 71 de oameni la bord s-a prabusit in apropiere de Moscova la scurt timp dupa ce decolase de pe aeroportul Domodedovo. Cauza exacta a accidentului este necunoscuta. O camera de supraveghere a suprins exact momentul impactului cu solul.

- Un avion al companiei ruse Saratov Airlines s-a prabusit duminica dupa-amiaza in regiunea Moscova din Rusia. Cele 71 de persoane aflate la bord au murit, informeaza TASS si Interfax, citate de Reuters si AFP, informeaza Agerpres. Avionul era de tip Antonov AN-148 și decolase de pe aeroportul Domodedovo…

- Dupa ce disparuse de pe radare, avionul Saratov Airlines ce transporta 71 de oameni s-a prabușit intr-un sat de langa Moscova. Din primele informații, cauza ar fi fost o explozie la nivelul motorului, conform Mirror.

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines s-a prabusit duminica dupa-amiaza in regiunea Moscova, informeaza agentiile ruse de presa TASS si Interfax, citate de Reuters. Avionul, de tipul...

- Avionul, de tipul AN-148, avea 71 de persoane la bord si decolase de pe aeroportul moscovit Domodedovo, conforma Rusia Today. Avionul a decolat de pe aeroportul Demodedovo și se indrepta spre orașul Orsk. Acesta disparut de pe ecranele radar la scurt timp dupa decolare, scrie tv8.md Potrivit…

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines s-a prabusit duminica dupa-amiaza in regiunea Moscova, informeaza agentiile ruse de presa TASS si Interfax. Avionul, de tipul AN-148, avea 71 de...

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabușit in Rusia, dupa ce s-a prabușit in afara Moscovei, scrie AFP. Avionul, un Antonov 148, vechi de zeci de ani, a disparut imediat dupa decolare. La fața locului intervin echipaje de salvare. Revenim cu detalii. Post-ul Un avion cu 71 de persoane la bord s-a…

- Ziua de 25 ianuarie 1982 era o zi insorita, fara nori si fara precipitatii care sa impiedice zborul. O aeronava apartinand Tarom facea exercitii de aterizare si decolare cu mai multe grupe de elevi. De regula, in afara echipajului se mai aflau in avion 3 4 elevi care treceau pe rand in cabina, la comenzi.…

- Un avion de vanatoare al Fortelor Aeriene ruse a efectuat o manevra periculoasa langa o aeronava de recunoaștere a SUA – P-3 Orion – in timpul unui zbor in spațiul aerian internațional deasupra Marii Negre. Incidentul a avut loc luni, 29 ianuarie, au declarat pentru canalul CNN trei surse de la Pentagon.…

- Avionul plecase de pe aeroportul din San Andros, una dintre insulele arhipelagului Bahamas, si avea ca destinatie aeroportul New Providence, din capitala Nassau. La un moment dat s-a pierdut legatura radio cu el si a disparut de pe radare, ulterior localizandu-se ca loc de prabusire un punct…

- Cel putin doua masini dintr-o parcare din Focsani au fost avariate, joi, dupa ce acoperisul unui bloc s-a prabusit peste ele, din cauza vantului foarte puternic, transmite corespondentul MEDIAFAX.Incidentul s-a produs inainte de pranz, dupa ce din cauza vantului puternic acoperisul unui bloc situat…

- Peretele unei case din municipiul Constanța s-a prabușit, joi dupa-amaiza, peste o mașina din cauza vantului puternic. Incidentul s-a petrecut pe strada Ștefan Mihaileanu, din muncipiu, cand vantul puternic a daramat pur și simplu peretele unei locuințe. Acesta s-a prabușit peste un autoturism parcat…

- Trei soldați și-au pierdut viața dupa ce un avion militar s-a prabușit miercuri in Turcia. Avionul era implicat in desfașurarea unor exerciții de antrenament.Citește și: OFICIAL - Șeful Poliției Romane a fost DEMIS de Mihai Fifor Doi piloți și tehnicianul au murit in urma accidentului,…

- Trei soldați și-au pierdut viața dupa ce un avion militar s-a prabușit miercuri în Turcia. Avionul era implicat în desfașurarea unor exerciții de antrenament. Doi piloți și tehnicianul au murit în urma accidentului, se arata într-un comunicat emis de armata turca.…

- Un avion care tocmai aterizase pe aeroportul din Toronto a fost evacuat de urgența, dupa ce a fost lovit in plin de o alta aeronava care se afla pe pista. Compania aeriena WestJet a declarat ca un avion Boeing 737-800, care transporta 168 de pasageri și șase echipaje, aștepta la poarta, cand a fost…

- Compania a anuntat joi ca, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, zborul Blue Air 0B2945 care a decolat de pe aeroportul Bacau cu destinatia Catania a fost nevoit sa realizeze o oprire pe aeroportul de rezerva Palermo, unde cei 126 de pasageri si cei 6 membri ai echipajului au aterizat in siguranta.…

- Incident incredibil in Spania. Un pasager nervos ca avionul sau a avut intarziere a decis sa coboare folosind una dintre iesirile de urgenta de deasupra aripilor. Cursa low-cost a decolat de pe aeroportul din Lodra cu intarziere de o ora. Iar la aterizarea la destinatie, pe aeroportul din Malaga, oamenii…

- Ministerul Apararii din Rusia a confirmat ca doi piloti ruși au decedat în urma unui accident aviatic, dupa ce un elicopter Mi-24 s-a prabusit din cauza unei dificultati tehnice lânga baza militara din orasul sirian Hama, pe 31 decembrie. Incidentul a avut loc pe 31 decembrie la…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului securitatii publice, relateaza AFP. Aparatul, un monomotor Cessna 208 Caravan apartinand…

- Aparatul de zbor, care apartine unei companii private, era parcat si avea rotile blocate. Nu a fost insa suficient pentru a-l imobiliza, mai ales ca vantul a fost extrem de puternic. Avionul a trecut prin gardul de plasa si a lovit zidul cladirii.

- Cel puțin cinci persoane au murit, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, noteaza The Sun. UPDATE 25 decembrie: Autoritațile americane au anunțat ca bilanțul accidentului aviatic a crescut la cinci morți. Printre persoanele…

- Avionul s-ar fi prabusit in apropiere de Aeroportul Branson West. Potrivit martorilor, inainte de prabusire avionul de mici dimensiuni ar fi zburat foarte aproape de sol. "Am auzit avionul zburand destul de aprope de sol și mi s-a parut ca avea probleme cu motorul. I-am spus soției mele ca…

- Un avion de tip ATR-42 s-a prabusit la putin timp dupa decolare de pe aeroportul de la Fond-du-Lac, in nordul Saskatchewan, in vestul Canadei, iar mai multe din cele 25 de persoane care se aflau la bord au fost ranite, a anuntat politia, relateaza AFP. Avionul, un turbopropulsor apartinand micii companii…

- Un avion de tip ATR 42 s a prabusit la putin timp dupa decolare de pe aeroportul de la Fond du Lac, in nordul Saskatchewan, in vestul Canadei, relateaza Digi 24.Avionul, un turbopropulsor apartinand micii companii regionale West Wind Aviation, poate transporta 48 de persoane.Aeronava s a prabusit miercuri,…

- Potrivit globalnews.ca, aeronava s-a prabușit la puțin timp dupa decolarea de pe Fond-du-Lac, in nordul Saskatchewan, in vestul Canadei.Incidentul nu a fost urmat de o explozie.In aeronava se aflau 22 de pasageri și trei membri ai echipajului. Unul dintre pasageri era minor.Potrivit…