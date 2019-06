Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin doua persoane au murit, iar alte șapte au fost ranite, dupa ce un avion de pasageri Antonov An-24 a efectuat joi o aterizare de urgența pe un aeroport din republica autonoma rusa Buriatia, aflata in Siberia, au informat autoritațile, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Radu…

- Un avion de pasageri al companiei Aeroflot a aterizat de urgența la aeroportul Sheremetyevo din Moscova in urma izbucnirii unui incendiu la bordul aeronavei. Un bilant actualizat alcatastrofeiu indica 41 de morti si cinci raniti dusi la spital.

- Noua oameni au murit, dupa ce un avion Superjet-100 s-a aprins in aer, la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Șeremetievo din Moscova, scrie tvrain.ru. Alte surse media din Rusia scriu despre zece decedați.

- Conform primelor informații din presa rusa, la bord se aflau 72 de pasageri. Exista victime. Dupa cum vedeți in clipul de mai jos, o parte din pasageri au fost evacuați pe scara gonflabila. Vorbim despre un avion al companiei Aeroflot care zbura pe cursa Moscova - Murmansk. REVENIM CU INFORMAȚII…

- Un avion de pasageri Suhoi a aterizat de urgența la Moscova, dupa ce la bord a fost semnalat un incendiu. Flacarile s-au extins și au cuprins intreaga aeronava. Potrivit agenției ruse TASS, exista victime.

- Un avion al British Airways a declarat urgenta in timpul zborului, in timp ce zbura pe ruta Calgary (Canada) – Heatrhrow (Londra), dupa ce un pasager a inceput sa se simta rau. Zborul are numarul BA 102 si trebuie sa ...

- O ancheta a fost demarata in Olanda, dupa ce un avion de lupta s-a impuscat singur cu propriul tun, fortand pilotul sa efectueze o aterizare de urgenta, potrivit The Independent, citeaza adevarul.ro.

- Daca e sa fii intr-un avion care are probleme tehnice, macar sa fii alaturi de Keanu Reeves. Cel putin asta sustin pasagerii unui avion comericial, de pe ruta San Francisco – Southern California, dupa ce aparatul de zbor a fost nevoit sa faca o aterizare de urgenta, noteaza click.ro. Potrivit unor internauti,…