- Meteorologii au emis, luni, o serie de atentionari nowcasting Cod galben de vant, precipitatii slabe si polei, pentru localitati din judetele Sibiu, Tulcea si Constanta. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana la ora 17:00, in judetele Constanta si Tulcea, se vor semnala depuneri…

- Cel putin 10 persoane au murit sambata in Filipine, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit peste o casa, imediat dupa ce a decolat de pe un aerodrom situat in apropiere de periferia Manilei.

- In avionul apartinand Lite Air Express se aflau sase persoane, intre care doi piloti. Avionul s-a prabusit peste casa unei femei in varsta de 80 de ani, care, din nefericire, se afla in incinta in momentul accidentului. Locuinta a luat foc. Toate cele sapte persoane au murit, a anuntat purtatorul…

- Un avion cu zece tone de aur, platina si diamante a pierdut o parte a incarcaturii dupa ce a decolat, joi, de pe Aeroportul Yakutsk, scrie Siberian Times. Aeronava cargo AN-12 a Nimbus Airlines a avut probleme la decolare, iar pretioasa incarcatura a inceput sa cada pe pista.

- Un avion multirol de tip F/A-18 Super Hornet al Fortelor Navale americane s-a prabusit miercuri dupa-amiaza in largul coastelor Floridei, cei doi membri ai echipajului reusind sa se catapulteze si au fost salvati, insa nu exista detalii despre starea acestora, potrivit unor oficiali americani

- Un avion de pasageri s-a prabusit, luni, in apropierea aeroportului din Kathmandu, Nepal, dupa ce a raportat probleme in momentul aterizarii, relateaza site-ul publicatiei Express. Potrivit informatiilor preliminare, 78 de pasageri se aflau la bordul aeronavei care venea de la Dhaka, capitala…

- Unsprezece persoane au fost ucise duminica in urma prabusirii in sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvant al aviatiei civile iraniene, citat de ISNA, relateaza Reuters."Putem confirma ca un…

- Autoritațile ruse au reușit sa recupereze una dintre cutiile negre ale avionului companiei Saratov Airlines, care s-a prabușit la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedevo, din Moscova. In accidentul aviatic și-au pierdut viața 71 de persoane, iar anchetatorii incearca sa afle cum a fost…

- Un avion militar de transport An-26 s-a prabușit in Siria, anunța Ministerul rus al Apararii. Potrivit informațiilor disponibile, la bordul navei se aflau 26 de pasageri și șase membri ai echipajului. Nicio persoana nu a supraviețuit. A...

- Un avion rusesc de transport s-a prabusit marti in Siria, in apropierea bazei aeriene de la Hmeimim, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, transmit RIA si Reuters.Toate persoanele aflate la bord - 26 de pasageri si sase membri ai echipajului - si-au pierdut viata in accident, a indicat…

- Potrivit BoardingPass, Airbusul A321 (HA-LXC - 2.1 ani) s-a intors la rampa, piloții dandu-și seama ca sunt probleme la motorul 2. La rampa, aeronava a fost așteptata de echipajele de urgența. Ulterior, pasagerii au fost debarcați din avion. Citeste si Peste 170 de pasageri ai cursei…

- Doi barbați și-au pierdut viața in Ecuador dupa ce au cazut dintr-un avion imediat dupa decolare. Victimele erau pasageri clandestini și se ascunsesera in compartimentul trenului de aterizare principal.

- Organizatia aviatiei civile din Iran a decis consemnarea la sol a avioanelor ATR ale companiei iraniene Aseman, dupa ce unul din aparatele acesteia s-a prabusit duminica intr-o zona muntoasa din sud-estul tarii, a relatat vineri televiziunea de stat de la Teheran,

- Un avion care asigura o cursa interna in Iran s-a prabusit, duminica dimineata, in sud-vestul tarii. Toate cele 66 de persoane aflate la bord au murit, a anuntat un purtator de cuvant al companiei Aseman, informeaza AFP.

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s a prabusit in Belgia, scrie Romania TV. Tragedia s a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site ul agentiei de presa Reuters.Avionul s a prabusit…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Un avion de pasageri, cu 71 de oameni la bord, s-a prabusit in Rusia. Aeronava a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova si se indrepta spre orasul Orsk. Aparatul de zbor a disparut de pe radare la doar doua minute dupa decolare.

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines, cu 71 de persoane la bord, s-a prabusit astazi la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova, relateaza site-urile BBC News si Russia Today, citate de Mediafax. Aeronava Antonov An-148 transporta 65 de pasageri si sase…

- A fost alerta vineri seara pe Aeroportul Otopeni. Pilotii unui avion al companiei Ryanair care plecase spre Dublin au cerut ca aeronava sa revina pe aeroport dupa ce in timpul manevrelor de decolare ar fi lovit pista cu coada.

- Un avion de lupta F16 israelian s-a prabusit in Israel, sambata in Israel. Incidentul a avut loc in timp ce armata lansa atacuri dupa ce a fost interceptata o drona venita din teritoriul sirian.

- Un Boeing 737-800NG (EI-EBA – 9 ani) al companiei Ryanair care a decolat in aceasta seara in jurul orei 21:55 de la București cu destinația Dublin, zbor FR7347, ar fi lovit cu coada pista in timpul procedurii de decolare.

- Un avion cargo al armatei turce s-a prabusit miercuri in provincia Isparta, in vestul Turciei, in timpul unor exercitii de antrenament, provocand moartea a trei soldati, a anuntat armata turca.

- Un avion saudit al coalitiei militare angajate in conflictul din Yemen s-a prabusit duminica din cauza unei "defectiuni tehnice", fara a face victime, au indicat coalitia si o agentie de presa saudita, citate de AFP. Aparatul "a suferit o defectiune tehnica si s-a prabusit (...) intr-o…

- Aparatul, un monomotor Cessna 208 Caravan, s-a prabusit intr-o regiune muntoasa din apropiere de Punta Islita, o statiunea turistica de pe malul Oceanului Pacific, a precizat purtatorul de cuvant, Carlos Hidalgo, pe pagina sa de Facebook. Pilotul si copilotul erau costaricani, potrivit EFE.…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului securitatii publice, relateaza AFP.

- Tragedia aviatica a avut loc pe fluviul Hawkesbury, in apropiere de Cowan, 50 km nord de Sydney, a precizat Michael Gorman, de la politia din New South Wales. Aparatul de zbor s-a scufundat la o adancime de 13 metri. Patru din persoanele aflate la bord ar fi cetațeni britanici, dar…

- Un avion al companiei JetBlue a derapat pe pista inghetata a aeroportului din Boston la scurt timp dupa aterizare, fara ca acest incident cauzat de conditii climaterice nefavorabile sa faca raniti, a anuntat marti compania aviatica americana, informeaza AFP. Aparatul ce venea din Savannah, sudul SUA,…

- Probleme pentru un avion al companiei aeriene TAROM, în aceasta dimineata. Aeronava care trebuia sa ajunga la Munchen a revenit pe aeroportul Otopeni la câteva minute dupa decolare.

- Cel puțin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca…

