Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de lupta al fortelor aeriene ale SUA s-a prabusit miercuri intr-o zona de desert din California, in apropierea unei baze aeriene, au anuntat oficiali militari, informeaza Reuters. Potrivit Agerpres, avionul F/A-18E Super Hornet s-a prabusit in jurul orei locale 10.00 dimineata. In acest moment,…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a anuntat, miercuri, ca in municipiul Tulcea va fi construita o noua sala polivalenta cu 4.500 de locuri, care va costa aproximativ 119 milioane de lei, potrivit Agerpres.Citește și: EXCLUSIV Reclama halucinanta: ‘Monstrul din Caracal ne-a omorat…

- Consiliul guvernatorilor Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA) se va reuni joi, la Viena, pentru a discuta numirea unui nou director al institutiei. Conform unui anunt publicat pe site-ul institutiei, www.iaea.org, sedinta cu usile inchise va incepe la ora locala 10.00 (11.00 ora…

- Muzicianul Paul McCartney a marturisit ca uneori are nevoie de colegii sai de trupa ca sa-i aminteasca cum sa cante vechile melodii ale formatiei The Beatles in timpul repetitiilor, noteaza news.ro."Trebuie sa reinvat totul", a declarat muzicianul pentru The Mirror. "Am scris multe piese ingrozitoare,…

- Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca spera ca formatia sa sa fie mai inspirata in atac in meciul retur cu Honved Budapesta, din preliminariile Ligii Europa, potrivit news.ro.Citește și: EXCLUSIV Reclama halucinanta:…

- Vicecancelarul german Olaf Scholz, totodata ministru al Finantelor, s-a declarat miercuri ”foarte sceptic” pe tema participarii Germaniei la o misiune militara comuna in Stramtoarea Ormuz, propusa de Statele Unite, relateaza news.ro.Olaf Scholz a subliniat, la ZDF, ca este necesara evitarea…

- Un avion militar rus a aterizat, luni, in Venezuela, la cateva luni dupa un alt transport aerian care a amplificat tensiunile dintre Statele Unite si Rusia, afirma surse citate de agentia Reuters.

- Un avion de lupta F-16 care efectua un antrenament de rutina s-a prabușit intr-un depozit de langa baza aeriana March din sudul Californiei, transmite Reuters. Pilotul s-a catapultat, dar cinci persoane aflate la sol au fost ranite, potrivit unor oficiali militari. Gravitatea ranilor acestora…