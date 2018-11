Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul ranit in accidentul aviatic produs, miercuri, in judetul Arges, a fost transportat la spital, el fiind in stare de constienta. Reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) au anuntat ca un avion de mici dimensiuni a aterizat fortat pe un camp de langa localitatea…

- UPDATE – 16:00 Patru persoane au fost ranite, miercuri, in urma exploziei produse la un bloc de locuinte din municipiul Piatra Neamt, a anuntat Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Conform aceleiasi surse, explozia a fost urmata de un incendiu. ‘Incendiul s-a extins la fatada blocului…

- Un accident rutier spectaculos a avut loc in aceasta dimineata pe Centura ocolitoare a municipiului Drobeta Turnu Severin. Potrivit informatiilor transmise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mehedinti, doua autoturisme s-au ciocnit, in urma impactului acestea rasturnandu-se. Foto: ISU…

- Update! Potrivit ISU Arges, in urma accidentului o femeie de 88 de ani a decedat, iar un barbat este ranit grav. Acesta a fost preluat de ambulanta SAJ, in sprijinul careia merge si echipajul TIM. Un accident grav a avut loc in urma cu puțin timp in localitatea argeșeana Baiculești. Potrivit Inspectoratului…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov a fost alertat pentru a acorda primul ajutor unui barbat, in varsta de aproximativ 50 ani, care a suferit arsuri puterniceacasa. Incidentul s-a produs intr-un imobil situat pe Aleea Lacramioarelor. „Persoana este constienta, are arsuri pe 45% din…