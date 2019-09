Avion cu ruta Bruxelles - Bucureşti, aterizare de urgenţă în Germania. Pasageră preluată cu ambulanţa Avionul TAROM care a aterizat la Frankfurt va pleca spe Bucuresti dupa realimentare. Urgenta raportata de piloti a fost una medicala. O pasagera a acuzat o problema medicala si ea a fost preluata de pe pista de o ambulanta. Alaturi de ea a coborat si sora ei, sustin sursele Observator, alaturi de care pasagera bolnava zbura spre Bucuresti. Este vorba despre zborul cu numarul RO374, care a decolat din Bruxelles si ar fi trebuit sa ajunga la Bucuresti in jurul orei 23,30. Pilotii au fost insa nevoiti sa faca o aterizare de urgenta pe aeroportul din Frankfurt. Momentan nu se cunosc… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

