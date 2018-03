Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece persoane au fost ucise în urma prabusirii în sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvânt al aviatiei civile iraniene.

- Un avion privat turc, cu 11 oameni la bord, s-a prabușit, duminica, in Iran, in apropierea in sudul capitalei Teheran. Agențiile de știri asriran.com, care citeaza Organizației Aviației Civile, arata ca este vorba despre un avion privat care s-a prabușit la 370 de kilometri sud de Teheran. Avionul a…

- Un avion rusesc s-a prabusit in apropiere de baza ruseasca din Hmeimim, 32 de persoane au murit, anunta agentiile rusesti de presa, citate de AFP si HotNews.ro. “In 6 martie in jurul orei 15,00 (12,00 GMT), un avion de transport ...

- Un avion rusesc de transport s-a prabusit marti in Siria, in apropierea bazei aeriene de la Hmeimim, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, transmit RIA si Reuters.Toate persoanele aflate la bord - 26 de pasageri si sase membri ai echipajului - si-au pierdut viata in accident, a indicat…

- Un avion cargo An-26 apartinand armatei ruse s-a prabusit miercuri in timpul aterizarii la baza Hmeimim, in Siria, a anuntat Ministerul rus al Apararii. Treizeci si doua de persoane au murit.

- Un avion rusesc de transport s-a prabusit marti in Siria, in apropierea bazei aeriene de la Hmeimim, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, transmit RIA si Reuters. Toate persoanele aflate la bord - 26 de pasageri si sase membri ai echipajului - si-au pierdut viata in accident, a indicat…

- Cutiile negre ale avionului care s-a prabusit la 18 februarie in muntii din sud-vestul Iranului au fost recuperate, a anuntat duminica agentia oficiala Irna, preluata de AFP."Cutia cu inregistrarea parametrilor zborului si cea cu conversatiile din cabina de comanda au fost predate autoritatilor…

- Doua victime a facut incidentul ce sa produs in 14 februarie. Atunci, o bucata din tavanul salonului de la Centrul de Recuperare si Reabiltare a Persoanelor cu Handicap din Sighetu Marmatiei a cazut peste cei doi, ranindu-i. Ulterior, una dintre victime a decedat. Legistii spun, insa, ca decesul nu…

- Echipele de salvare iraniene au reluat luni dimineata operatiunile de cautare a avionului de linie dat disparut incepand de duminica, in timp ce survola o regiune montana din sud-vestul Iranului,...

- Echipele de salvare iraniene au reluat luni dimineata operatiunile de cautare a avionului de linie dat disparut incepand de duminica, in timp ce survola o regiune montana din sud-vestul Iranului, informeaza agentia de presa Irna, preluata de AFP.

- Un avion care asigura o cursa interna in Iran s-a prabusit, duminica dimineata, in sud-vestul tarii. Toate cele 66 de persoane aflate la bord au murit, a anuntat un purtator de cuvant al companiei Aseman, informeaza AFP.

- UPDATE Cei 66 de pasageri si membri ai echipajului unui avion de linie iranian au fost ucisi duminica in prabusirea aparatului lor intr-o regiune muntoasa din sud-vestul Iranului, a anuntat un...

- Un avion de linie iranian asigurind o legatura interna s-a prabusit duminica dimineata in sud-vestul Iranului cu peste 50 de pasageri la bord, potrivit mass-media iraniene, informeaza AFP. Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj (sud-vest), "s-a prabusit in regiunea Samirom", la…

- Un avion de linie Iranian cu 66 de padageri la bord, asigurand o legatura interna, s-a prabusit duminica dimineata in sud-vestul Iranului, informeaza AFP. Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj (sud-vest), s-a prabusit intr-o zona montana in regiunea Semirom, a declarat purtatorul…

- Tragedie aviatica duminica dimineata (18 februarie), in sud-vestul Iranului. Un avion de linie iranian asigurand o legatura interna s-a prabusit duminica dimineata in sud-vestul Iranului cu aproximativ 66 de pasageri la bord. Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj (sud-vest), s-a…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Un avion de tip Antonov An-148 al companiei Saratov Airlines avand la bord 65 de pasageri si 6 membri ai echipajului a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova. Aparatul de zbor s-a prabusit in apropiere de capitala Federatiei Ruse. Ministerul rus…

- Un avion de pasageri, cu 71 de oameni la bord, s-a prabusit in Rusia. Aeronava a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova si se indrepta spre orasul Orsk. Aparatul de zbor a disparut de pe radare la doar doua minute dupa decolare.

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines, cu 71 de persoane la bord, s-a prabusit astazi la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova, relateaza site-urile BBC News si Russia Today, citate de Mediafax. Aeronava Antonov An-148 transporta 65 de pasageri si sase…

- Un avion de tip Antonov An-148 al companiei Saratov Airlines avand la bord 65 de pasageri si 6 membri ai echipajului a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova, relateaza Russia Today. Potrivit agentiei TASS, aparatul de zbor s-a prabusit in apropiere…

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabusit duminica dupa-amiaza langa Moscova. Nu exista supravietuitori. Aparatul, apartinand Saratov Airlines, a disparut de pe ecranele radarelor la putin timp de la decolarea de pe aeroportul Domod...

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat sambata ca un elicopter militar turc a fost doborat in cursul unei ofensive turce impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, relateaza AFP si Reuters. ''Unul dintre elicopterele noastre a fost doborat in urma cu putin timp'', a declarat…

- Un avion F-16 israelian a fost doborat de catre armata siriana. Un purtator de cuvant al armatei israeliene a subliniat ca aeronava ataca sisteme de control iraniene aflate pe teritoriul sirian. ”IDF (Forțele de Aparare ale Israelului) a țintit sistemele de control ale Iranului din Siria care au trimis…

- Un avion de lupta israelian a fost doborat sambata de fortele siriene, in nordul Statului evreu. De asemenea, armata israeliana a lovit tinte iraniene care au lansat din Siria o drona in spatiul aerian israelian, titreaza News.ro. Fortele de Aparare ale Israelului au vizat sistemele iraniene de control…

- Fortele de Aparare ale Israelului au vizat sistemele iraniene de control din Siria care au lansat o drona in spatiul aerian israelian, a declarat un purtator de cuvant militar israelian, locotenent colonelul Jonathan Conricus. El adaugat ca apararea antiaeriana siriana a doborat un avion F-16,…

- Aeronava era programata sa aterizeze, sambata, la ora locala 22.00, la Sofia, dar dupa doua incercari esuate de a ateriza, pilotii au decis sa se indrepte spre Bucuresti, scrie antena3.ro. Citeste si Un comisar european afirma ca Bulgaria este un exemplu bun privind protectia frontierelor…

- Un avion de pasageri care zbura pe ruta Londra-Sofia a fost nevoit sa aterizeze la Bucuresti, dupa ce a incercat sa aterizeze de doua ori pe aeroportul din capitala Bulgariei, insa fara succes din cauza vantului puternic, informeaza site-ul agentiei de stiri Novinite.

- Pilotul a anulat decolarea unei curse cu destinația Italia, din cauza unei romance care a facut scandal la bord. O cursa aeriana care trebuia sa se indrepte spre Italia a avut, sambata, o intarziere de cel putin o ora, in urma unui scandal declansat la bord inainte de decolare, potrivit Antena 3 . In…

- Agentia de turism Mara International Tour va propune un circuit interesant la un pret de nerefuzat – Sharjah si Dubai – avion din Cluj – 499 euro/ persoana (toate taxele incluse. Sharjah este al treilea oras ca marime din cele sapte care alcatuiesc Emiratele Arabe Unite. Sharjah dispune de o serie de…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frante,i accidentul soldandu-se cu cel putin cinci morti, noteaza BBC. Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez. Autoritatile sunt la fata loculuii si cauta a sasea persoana care era la bordul unuia dintre…

- Accident aviatic in regiunea Poltava din Ucraina. Un elicopter la bordul caruia se aflau patru oameni s-a prabusit, dupa ce s-a lovit de un turn de televiziune. Toti membrii echipajului au murit. Victime printre persoanele care se aflau la sol nu s-au inregistrat.

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au acuzat ca avioane de lupta din Qatar, rivalul lor în Golf, au "interceptat" luni dimineata un avion civil al Emiratelor în drum spre Bahrein, marcând o escaladare între Abu Dhabi si Doha care nu mai au relatii diplomatice, informeaza AFP…

- Un avion de vanatoare detinut de coalitia condusa de Arabia Saudita, care efectua operatiuni militare impotriva rebelilor huthi, s-a prabusit, duminica, in Yemen, din cauza unei defectiuni tehnice, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Un avion saudit al coalitiei militare angajate in conflictul din Yemen s-a prabusit duminica din cauza unei "defectiuni tehnice", fara a face victime, au indicat coalitia si o agentie de presa saudita, citate de AFP. Aparatul "a suferit o defectiune tehnica si s-a prabusit (...) intr-o…

- Aproximativ 40 de persoane au fost ranite, vineri, la Kuweit City, la finala Cupei Golfului pe natiuni, intre Oman si Emiratele Arabe Unite, dupa ce o bariera de protectie din sticla s-a prabusit si numerosi spectatori au cazut din tribuna, informeaza Khaleej Times.

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri o 'serie de grave comploturi' impotriva Turciei, orchestrate de SUA, intr-o reactie la condamnarea miercuri la New York a unui bancher turc in cadrul unui proces cu privire la eludarea sanctiunilor americane impotriva Iranului, relateaza France…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului securitatii publice.

- Aparatul, un monomotor Cessna 208 Caravan, s-a prabusit intr-o regiune muntoasa din apropiere de Punta Islita, o statiunea turistica de pe malul Oceanului Pacific, a precizat purtatorul de cuvant, Carlos Hidalgo, pe pagina sa de Facebook. Pilotul si copilotul erau costaricani, potrivit EFE.…

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvant al ministerului securitatii publice, relateaza AFP.

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica în Costa Rica, iar cele 12 persoane aflate la bordul acestuia, printre care 10 straini, si-au pierdut viata, a anuntat un purtator de cuvânt al ministerului securitatii publice, relateaza AFP, citata de

- Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o baza a forțelor aeriene americane. Patru persoane au murit, in urma impactului. Mai multe echipaje au intervenit la fața locului, iar autoritațile au deschis o ancheta…

- Cel puțin patru persoane au murit dupa ce un avion s-a prabușit chiar inainte de Craciun, informeaza libertatea.ro. Cauza accidentului este momentan inca necunoscuta. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o…

- Cel puțin patru persoane au murit, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este înca necunoscuta. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat în apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o baza…

- Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei, a anuntat, marti, guvernatorul regiunii, Alexander Tsybulsky, relateaza site-ul agentiei Tass, citat…

- Cel putin doi oameni au murit si alti 11 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei, a anuntat, marti, guvernatorul regiunii, Alexander Tsybulsky, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Un avion de tip ATR-42 s-a prabusit la putin timp dupa decolare de pe aeroportul de la Fond-du-Lac, in nordul Saskatchewan, in vestul Canadei, iar mai multe din cele 25 de persoane care se aflau la bord au fost ranite, a anuntat politia, relateaza AFP. Avionul, un turbopropulsor apartinand micii companii…

- Avionul, un turbopropulsor apartinand micii companii regionale West Wind Aviation, poate transporta 48 de persoane, scrie news.ro. Aeronava s-a prabusit miercuri, catre ora locala 18.15 (joi, 2.15, ora Romaniei), ”la mai putin de un kilometru de pista”, in apropiere de aeroportul de la Fond-du-Lac,…

- Un avion s-a prabușit la puțin timp dupa ce a decolat de pe pista unui aeroport din Canada. Mai multe dintre cele 25 de persoane care se aflau la bord au fost ranite. Potrivit globalnews.ca, aeronava s-a prabușit la puțin timp dupa decolarea de pe Fond-du-Lac, in nordul Saskatchewan, in vestul Canadei.…

- Un avion de tip ATR-42 s-a prabusit la putin timp dupa decolare de pe aeroportul de la Fond-du-Lac, in nordul Saskatchewan, in vestul Canadei, iar mai multe din cele 25 de persoane care se aflau la bord au fost ranite, a anuntat politia, relateaza AFP.Avionul, un turbopropulsor apartinand…