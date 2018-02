Stiri pe aceeasi tema

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabusit in apropiere de Moscova. Aparatul, apartinand Saratov Airlines, a disparut de pe ecranele radarelor la putin timp de la decolarea de pe aeroportul Domodedovo, din capitala rusa, scrie NEWS.RO.- stire in curs de actualizare -

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabușit in Rusia, dupa ce s-a prabușit in afara Moscovei, scrie AFP. Avionul, un Antonov 148, vechi de zeci de ani, a disparut imediat dupa decolare. La fața locului intervin echipaje de salvare. Revenim cu detalii. Post-ul Un avion cu 71 de persoane la bord s-a…

- Cel putin trei persoane au murit si alte patru au fost ranite grav, duminica, dupa prabusirea unui elicopter turistic în Marele Canion din Statele Unite ale Americii, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Accidentul a avut loc in departamentul Var al regiunii Provence, in apropierea lacului Carces si la aproximativ 50 de kilometri nord-vest de orasul Saint-Tropez. Elicopterele apartin unei scoli de aviatie a armatei franceze, iar circumstantele producerii accidentului sunt neclare.

- Din cauza vremii, peste 30 de zboruri de pe aeroporturile din Moscova au fost anulate sau aminate. Cel mai mult au fost afectate cursele de pe Domodedovo. Acolo, 11 zboruri au inregistrat intirzieri, iar 13 au fost aminate. Ninsorile abundente tin la sol si avioanele din regiunea Kamceatka. Aeroportul…

- Ninsorile din Rusia afecteaza din nou traficul aerian. Din cauza vremii, peste 30 de zboruri de pe aeroporturile din Moscova au fost anulate sau amanate. Cel mai mult au fost afectate cursele de pe Domodedovo. Acolo, 11 zboruri au inregistrat intarzieri, iar 13 au fost amanate.

- Trei oameni au murit si alti doi au fost raniti dupa ce un elicopter de tipul Robinson R44 s-a prabusit peste o locuinta din Newport Beach, la 72 de kilometri de Los Angeles, sudul Californiei, au anuntat, marti, autoritatile locale, ...

- Elicopterul MI-8 a pierdut altitudine si a lovit liniile de inalta tensiune din zona Kremenchuk (Poltava Oblast, Ucraina). ACCIDENT AVIATIC: Coliziune dintre un elicopter si un avion, mai multi morti si raniti La bord se aflau un instructor de zbor si trei studenti, toti pierzandu-si…

- Trei soldați și-au pierdut viața dupa ce un avion militar s-a prabușit miercuri în Turcia. Avionul era implicat în desfașurarea unor exerciții de antrenament. Doi piloți și tehnicianul au murit în urma accidentului, se arata într-un comunicat emis de armata turca.…

- Seriful din Comitatul Wood, locul unde a avut loc accidentul, a identificat victimele ca fiind pilotul Tyson Snyder (32 ani), din Wooster (Ohio) si pasagerul Jeffrey Fluharty (62 ani), din Fairmont (Virginia de Vest). Elicopterul s-a prabusit in apropierea unei zone locuite, mai multi oameni…

- Imaginile publicate pe retelele sociale arata bucati de tavan si mobila in sala principala. Zona a fost evacuata si izolata de politie, iar mai multe persoane au fost transportate pe targa din cladire, potrivit martorilor. Un angajat al sucursalei Bancii Mondiale din Jakarta, aflat in aceeasi…

- Washingtonul a redenumit strada pe care se afla Ambasada Rusiei dupa un opozant al lui Putin asasinat, iar acest lucru a creat controverse la Moscova, scrie BBC News. Consiliul municipal al Washington DC a votat pentru redenumirea strazii pe care se afla complexul Ambasadei al Rusiei dupa Boris Nemtsov,…

- Un balon cu aer cald cu cel puțin 20 de persoane la bord, printre care și turiști straini, s-a prabușit in Egipt, in apropierea orașului Luxor. Un balon cu aer cald in care se aflau aproximativ 20 de persoane, printre care si turisti, s-a prabusit, cu putin timp in urma, in orasul egiptean Luxor, potrivit The…

- Un balon cu aer cald cu cel puțin 20 de persoane la bord, printre care și turiști straini, s-a prabușit in Egipt, in apropierea orașului Luxor. Cel puțin o persoana și-a pierdut viața in urma impactului - ar fi vorba de o turista americana. Un balon cu aer cald in care se aflau aproximativ 20 de persoane,…

- Autoritațile au precizat ca șase oameni au supraviețuit in urma accidentului. ”Inca din primul moment am acordat tot sprijinul pentru a salva oamenii prinși in aceasta situație de urgența”, a scris pe Twitter Pedro Pablo Kuczynski, președintele statului Peru. Accidentele rutiere se produc…

- Cel puțin 48 de persoane au murit, marți, dupa ce autocarul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie, de la o inaltime de 150 de metri, in statul sud-american Peru, potrivit cnn.com. Din primele cercetari, se pare ca autocarul, ...

- Sase persoane au murit, duminica, la Sydney, dupa ce un hidroavion s-a prabusit in raul Hawkesbury, in nordul capitalei australiene, potrivit news.ro.Hidroavionul, cu pilotul si cinci pasageri la bord, s-a prabusit in jurul orei locale 15.15, imediat fiind declansata o operatiune de cautare…

- Un necunoscut a deschis focul sambata seara, pe strada Nikolskaia, aflata la doar 300 de metri de Piata Rosie din centrul capitalei Rusiei, Moscova, potrivit Romania TV.Atacatorul a ranit doua persoane si a disparut, politia fiind acum in cautarea sa. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 22.30…

- Un autobuz a intrat intr-un grup de pietoni, vineri la Moscova, trei persoane fiind ranite, anunta Reuters, potrivit news.ro.Accidentul a avut loc in apropierea statiei de metrou Shodnenskaya, din nord-vestul capitalei ruse, cand o masina a lovit autobuzul, care a intrat in grupul de pietoni,…

- Un incident grav a avut loc la Moscova, unde un autobuz a intrat intr-o statie, lovind mai multi pietoni. Accidentul a avut loc in aceasta dimineata. Trei oameni au fost raniti. Potrivit primelor informatii, vehiculul a ricosat dupa ce a fost lovit de un autoturism. Ambii soferi implicati in accident…

- Fostul patron al fabricii din Moscova l-a impuscat mortal pe rivalul sau, miercuri dimineata, dupa ce se certasera. Barbatul a plecat ulterior de la locul crimei si este inca in libertate. Politia este pe urmele lui. Inca doua persoane ar fi fost impuscate si ranite de acelasi individ. Initial…

- Cel puțin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca…

- Un autobuz a patruns luni intr un pasaj pietonal la Moscova, ucigand cel putin 5 persoane si ranind alte 15, relateaza agentiile internationale de presa.Imaginile difuzate pe retelele de socializare arata autobuzul care a parasit soseaua si a intrat pe scarile pasajului pietonal, strivind mai multe…

- Cel putin patru persoane si au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s a prabusit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun, preluat de Romania TV.Patru persoane au murit, in urma impactului care a avut loc pe aeroportul Bartow Municipal. Mai multe…

- Cel puțin patru persoane au murit, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este înca necunoscuta. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat în apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o baza…

- 'Discutiile intre Serghei Lavrov si Boris Johnson vor avea loc la 22 decembrie', a precizat ministerul rus, citat de agentia Interfax.Aceasta este prima vizita a unui ministru britanic la Moscova in ultimii peste cinci ani, Londra fiind unul dintre cei mai puternici sustinatori ai sanctiunilor…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intalni cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile…

- Un avion de pasageri s-a prabușit in Rusia! Patru oameni, printre care și un copil de cinci ani și-au pierdut viața. Alte 9 persoane sunt grav ranite. Avionul, un Antonov TBC-2MC, s-a prabușit in apropiere de orașul Naryan-Mar din nordul Rusiei. Accidentul a fost prins pe camerele de supraveghere,…

- Un avion de pasageri s-a prabușit in nordul Rusiei, iar patru persoane, printre care și un copil de cinci ani și-au pierdut viața. Alte 9 persoane sunt internate in spital, scrie Siberian Times. Aeronava model Antonov TBC-2MC s-a prabușit in apropiere de orașul Naryan-Mar din nordul Rusiei. Accidentul…

- Un avion de tip ATR-42 s-a prabusit la putin timp dupa decolare de pe aeroportul de la Fond-du-Lac, in nordul Saskatchewan, in vestul Canadei, iar mai multe din cele 25 de persoane care se aflau la bord au fost ranite, a anuntat politia, relateaza AFP. Avionul, un turbopropulsor apartinand micii companii…

- Un avion de tip ATR 42 s a prabusit la putin timp dupa decolare de pe aeroportul de la Fond du Lac, in nordul Saskatchewan, in vestul Canadei, relateaza Digi 24.Avionul, un turbopropulsor apartinand micii companii regionale West Wind Aviation, poate transporta 48 de persoane.Aeronava s a prabusit miercuri,…

- O delegatie a Ministerului rus al Apararii a sosit la Phenian, a anuntat miercuri Ambasada nord-coreeana la Moscova, citata de agentia Interfax, relateaza AFP conform News.ro . Niciun alt detaliu despre aceeasta vizita nu a fost oferit imediat. Rusia s-a declarat din nou dispusa, saptamana trecuta,…

- Presedintele PDM, Vlad Plahotniuc, a fost anuntat in cautare internationala, fiind vizat intr-un dosar penal pentru omor. Anuntul a fost facut de catre secretarul de presa al Judecatoriei raionale Basmanii, orasul Moscova, pentru agentia de presa rusa Interfax.

- Un pod pietonal care facea legatura cu Palatul Troja, situat la periferia nordica a capitalei Cehiei, s-a prabusit sambata dupa-amiaza pe o portiune de 250 de metri, informeaza agentia CTK si site-ul Blesk.cz.Potrivit autoritatilor cehe, citate de site-ul german Tag24.de, patru persoane…

- Reprezentantii Serviciului Judetean de Ambulanta spun ca nu au existat solicitari in urma acestui incident, neexistand persoane ranite. In urma cu cateva saptamani, un alt incident a avut loc la acelasi mall, dupa ce a izbucnit un incendiu la unul dintre magazine. Evenimentul a avut loc dupa ora 22,…

- Cel putin 22 de persoane au fost ranite, in noapte de sambata spre duminica, dupa ce podeaua unei discoteci din Tenerife, din Insulele Canare, s-a prabusit, informeaza site-ul cotidianului The Guardian. Echipele de salvare au ajuns in clubul din Adeje, situat in sud-estul Spaniei, dupa…

- Echipele de salvare au ajuns la Adeje, in sud-vestul insulei spaniole, dupa ce au fost anunțate ca o parte din podea s-a prabușit. Pompierii au evacuat imediat clubul și 22 de raniți, dintre care doi grav, au fost duși la spital. Doi francezi, un belgian și un roman sunt printre raniți,…

- Un avion militar american s-a prabusit, cu putin timp in urma, in Marea Filipinelor, la SE de Okinawa. Cel putin 11 persoane se aflau la bord, militari, dar si civili. Un avion militar cu 11 persoane la bord s-a prabusit in Marea Filipinelor. Potrivit Reuters, operatiunile de cautare sunt in desfasurare.…

- Un avion militar american cu 11 persoane la bord s-a prabușit in Marea Filipinelor in timp ce trebuia sa aterizeze pe un portavion american, a anunțat miercuri Marina americana, potrivit AFP, Reuters și Kyodo. "Un avion al Marinei americane care transporta 11 pasageri și membri…

- Un avion militar american cu 11 persoane la bord s-a prabusit in Marea Filipinelor in timp ce trebuia sa aterizeze pe un portavion american, a anuntat miercuri Marina americana, potrivit AFP, Reuters...

- Un avion militar american, la bordul caruia se aflau 11 persoane, s-a prabușit, miercuri dimineața, in largul coastei Japoniei, scrie BBC News. Cauza prabușirii este necunoscuta, iar numele celor de la bord nu au fost facute publice pana cand vor fi anunțate familiile lor, a anunțat Marina americana…

- UPDATE // Cea de treia persoana a accedentului, care a fost trasportata de urgența la spital, a decedat in rezultatul traumatismelor. Cel puțin doua persoane au murit dupa ce un mal de la cariera de piatra din satul Pascani, raionul Criuleni, s-a prabusit in aceasta seara. O alta persoana a fost transportata…

- Cea mai mare aeronava din lume, Airlander 10, s-a prabusit, sambata, in Marea Britanie. Accidentul s-a produs in Bedfordhsire, la mai putin de 24 de ore de la un test de zbor efectuat cu succes.

- Cea mai mare aeronava din lume, Airlander 10, s-a prabusit, sambata, in Marea Britanie. Accidentul s-a produs in Bedfordhsire, la mai putin de 24 de ore de la un test de zbor efectuat cu succes.

- In total, 14 persoane și-au pierdut viața, iar alte cinci au fost ranite in urma ciocnirii unui microbuz cu un camion de mare tonaj in Republica rusa Mari El, la 600 de kilometri est de Moscova, au anunțat autoritațile locale

- Un avion de pasageri s-a prabusit in timp ce executa manevrele de aterizare pe un aeroport din Tinutul Habarovsk, Orientul indepartat rus, au anuntat serviciile de urgenta, care au precizat ca cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si doar un singur pasager, un copil, a supravietuit. Un avion…

- Un incident aviatic deosebit de grav a avut loc marti seara. Un avion plin de pasageri din Rusia s-a prabusit, iar cel putin sapte persoane au murit. Un singur copil a supravietuit, in varsta de 4 ani.

- Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si doar un singur pasager, un copil, a supravietuit. Avionul bimotor de tip Let L-410, care decolase din orasul Habarovsk, s-a prabusit la aproximativ doi kilometri de aeroportul localitatii Nelkan, potrivit agentiei Tass. Conform autoritatilor…

- Un avion de pasageri s-a prabusit în timp ce executa manevrele de aterizare pe un aeroport din Rusia au anuntat serviciile de urgenta, care au precizat ca cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si doar un singur pasager, un copil, a supravietuit. Un avion bimotor de tip Let L-410,…

- Administratia Vladimir Putin are dovezi clare ca Statele Unite le ofera sustinere teroristilor din Siria, confirma Viktor Bondarev, presedintele Comisiei pentru Aparare si Securitate din Consiliul Federatiei, Camera superioara a Parlamentului rus. "Rusia are numeroase dovezi ca Statele…