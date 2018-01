Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a iesit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, si s-a oprit la cativa metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul a a...

- Un avion de pasageri al companiei Pegasus Airlines a iesit de pe pista aeroportului din Trabzon, Turcia, si s-a oprit la cativa metri de apele Marii Negre, dar nicio persoana nu a fost ranita. Incidentul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, in nord-estul Turciei. O aeronava Boeing 737-800…

- Incident șocant într-un avion al companiei Jet Airways cu peste 300 de pasageri la bord. Ce doi piloți s-au certat în timpul unei curse de la Londra la Mumbai, cu 324 de pasageri la bord. Cei doi, un barbat și o femeie, aveau o relație, iar în noaptea de Anul Nou pilotau…

- Constructorul aeronautic european Airbus a elaborat planuri de rezerva pentru a putea scoate treptat din productie modelul A380, cel mai mare avion de pasageri din lume, daca nu va reusi sa obtina o noua comanda din partea Emirates Airlines, au declarat pentru Reuters mai multe surse apropiate situației,…

- Autoritatile europene pentru siguranta traficului aerian au cerut companiilor aviatice sa reaminteasca pasagerilor cum sa transporte in siguranta dispozitivele electronice cu baterii litiu-ion, in perioada aglomerata a sarbatorilor de iarna, din cauza riscului de incendiu, relateaza Reuters. Bateriile…

- Amendamentul propus de UDMR și adoptat de Comisiile reunite de buget potrivit caruia impozitul pe venit urma sa ajunga in integralitatea sa la autoritațile județene și locale a fost respins de catre parlamentari. Parlamentarii au respins cu 119 de voturi impotriva amendamentul UDMR care propunea ca…

- Poliția de Frontiera Romana preia, pentru un an de zile, președinția Forumului de Cooperare, cu ocazia desfasurarii, la Constanta, a celei de-a XVIII-a Intalnire Anuala a Șefilor Polițiilor de Frontiera/Garzilor de Coasta din țarile riverane Marii Negre. Romania se afla la al patrulea mandat. Președinția…

- Echipajul unui avion de pasageri a observat racheta intercontinentala testata de Coreea de Nord pe 29 noiembrie, o situatie care evidentiaza pericolele reprezentate de actiunile regimului Kim Jong-Un asupra curselor aeriene.

- Potrivit sursei citate, investigatiile in cazul celor 60 de persoane depistate marti in ambarcatiunea interceptata in Marea Neaga au fost continuate de catre Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, care au stabilit ca doi cetateni turci au condus grupul de migranti, propunand arestarea lor. "Dupa…

- Un avion de pasageri s-a prabusit in timp ce executa manevrele de aterizare pe un aeroport din Tinutul Habarovsk, Orientul indepartat rus, au anuntat serviciile de urgenta, care au precizat ca cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si doar un singur pasager, un copil, a supravietuit. Un avion…

- Un incident aviatic deosebit de grav a avut loc marti seara. Un avion plin de pasageri din Rusia s-a prabusit, iar cel putin sapte persoane au murit. Un singur copil a supravietuit, in varsta de 4 ani.

- Sase persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion s-a prabusit la aterizarea pe un aeroport din regiunea rusa Habarovsk, singurul supravietuitor al accidentului aviatic fiind un copil de trei ani, scrie agentia Tass. Distribuie pe Facebook

- Un avion de pasageri s a prabusit in timp ce executa manevrele de aterizare pe un aeroport din Tinutul Habarovsk, Orientul indepartat rus, au anuntat serviciile de urgenta, care au precizat ca cel putin sapte persoane si au pierdut viata si doar un singur pasager, un copil, a supravietuit, informeaza…

- "O pasagera a fost transportata la spital" in urma incidentului, a comunicat compania aeriana Flybe. Conform presei britanice, pasagera a suferit rani usoare la o mana.Incidentul aerian a avut loc vineri dupa-amiaza pe Aeroportul international din Belfast. Un avion de pasageri al companiei…

- Prima drona pentru pasageri ar putea sa ajunga in magazine in anul 2018Dat fiind ca la inceputul industriei dronelor existau mai multe companii cu proiecte ambițioase, cand vine vorba de realizarea unei drone pentru transport de persoane, exista deja cațiva jucatori in piața.

- O companie aerina din Finlanda a decis sa ii cantareasca pe pasageri, cu tot cu bagaje, inainte de a se urca in avion, conform metro.co.uk. La fiecare zbor, intre 100 și 150 de oameni vor trece proba cantarului. Compania a ținut sa-și asigure clienții ca nu urmarește sa-i suprataxeze pe cei voluminoși,…

- ''Din pacate, una dintre navele-cargo ale noastre s-a scufundat in Marea Neagra noaptea trecuta'', a spus Yildirim. El a adaugat ca operațiunile de cautare și salvare sunt in plina desfașurare.Nava-cargo Bilal Bal transporta fonta dinspre provincia Bursa (nord-vestul Turciei) catre Zonguldak,…

- O nava cargo cu un echipaj format din 11 membri s a scufundat in Marea Neagra, in apropierea partii asiatice a metropolei Istanbul, a anuntat miercuri premierul turc Binali Yildirim, informeaza Agerpres.Nava cargo Bilal Bal transporta fonta dinspre provincia Bursa nord vestul Turciei catre Zonguldak,…

- O nava-cargo cu un echipaj format din 11 membri s-a scufundat în Marea Neagra, în apropierea parții asiatice a metropolei Istanbul, a anunțat miercuri premierul turc Binali Yildirim, transmite Reuters, potrivit Agerpres. ''Din pacate, una dintre navele-cargo ale noastre…

- O nava-cargo cu un echipaj format din 11 membri s-a scufundat in Marea Neagra, in apropierea parții asiatice a metropolei Istanbul, a anunțat miercuri premierul turc Binali Yildirim, transmite Reuters. ''Din pacate, una dintre navele-cargo ale noastre s-a scufundat în Marea Neagra…

- O nava-cargo cu un echipaj format din 11 membri s-a scufundat in Marea Neagra, in apropierea partii asiatice a metropolei Istanbul, a anuntat miercuri premierul turc Binali Yildirim, transmite Reuters, cnform agerpres.ro. ''Din pacate, una dintre navele-cargo ale noastre s-a scufundat in Marea…

- Un avion turc de pasageri care efectua o cursa de la Moscova a aterizat de urgenta, marti, pe aeroportul din Odesa, in sudul Ucrainei, informeaza Reuters. Echipajul a luat decizia de a ateriza de urgenta pe cel mai apropiat aeroport, in loc sa continue zborul pana la destinatia din Turcia, dupa ce…

- Autoritatile din Ankara au emis mandate de arestare pe numele a 55 de cetateni straini suspectati ca ar face parte din gruparea Statul Islamic. In urma unei operatiuni desfasurate in capitala Turciei au fost arestati 49 din cei 55 de suspecti, relateaza News.ro, citand agentia Anadolu.

- Cel putin patru oameni au murit si alti 11 au fost raniti dupa ce un tren de pasageri a lovit, joi, un vehicul blindat al Ministerului finlandez al Apararii, in orasul Raasepori, a relatat agentia de stiri FNB, citata de Sky News și preluat de Mediafax . Politia finlandeza a anuntat ca in vehiculul…

- Potrivit presei locale, un vehicul militar de tip MASI, care transporta mai multi soldati, a fost lovit de trenul de pasageri in timp ce se afla pe o trecere de cale ferata. Politia finlandeza a anuntat ca in vehiculul blindat se aflau mai multi militari, iar trei dintre ei si-au pierdut viata…

- O nava cargo incarcata cu motorina provenita din zona Golfului Mexic (SUA) a fost importata de un client din zona Marii Negre, o miscare neobisnuita provocata de lipsa de motorina din regiune, care in mod normal este un exportator de motorina spre estul Mediteranei, informeaza furnizorul de stiri in…

- Autoritatile capitalei britanice Londra au introdus taxa numita Toxicity Charge (T-Charge). Astfel, de la inceputul acestei saptamani, orice localnic care calatoreste sau traverseaza zilnic cu masina sa metropola, va fi obligat sa achite, de asemenea zilnic, o taxa suplimentara in valoare de 10 lire…

- Datorita importantei pe care o avea teritoriul dintre Dunare si Marea Neagra, autoritatile au cautat sa asigure un climat favorabil desfasurarii activitatilor comerciale, fiind aducatoare de profit pentru practicanti, dar si pentru autoritatile locale. Inainte ca teritoriul dintre Dunare si Mare sa…

- O inregistrare video postata luni pe Twitter surprinde o aeronava de pasageri care se confrunta cu rafalele puternice ale furtunii Ophelia in timp ce se pregatește sa aterizeze pe Aeroportul din Dublin, scrie Digi24.ro.