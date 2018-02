Stiri pe aceeasi tema

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabusit in apropiere de Moscova. Aparatul, apartinand Saratov Airlines, a disparut de pe ecranele radarelor la putin timp de la decolarea de pe aeroportul Domodedovo, din capitala rusa, scrie NEWS.RO.- stire in curs de actualizare -

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabușit in Rusia, dupa ce s-a prabușit in afara Moscovei, scrie AFP. Avionul, un Antonov 148, vechi de zeci de ani, a disparut imediat dupa decolare. La fața locului intervin echipaje de salvare. Revenim cu detalii. Post-ul Un avion cu 71 de persoane la bord s-a…

- Fostul internațional Ionuț Lupescu va candida la președinția Federației Romane de Fotbal, a anunțat duminica soția sa Flori Lupescu, pe Facebook. ”M-am hotarat sa intru in aceasta lupta fiindca foarte multa lume mi-a cerut sa facem ceva pentru fotbalul romanesc. In zilele urmatoare voi face și o conferința…

- Israelul a avertizat sambata ca Iranul si Siria “se joaca cu focul”, precizand ca nu doreste sa se ajunga la o escaladare dar ca este pregatit pentru orice eventualitate dupa o crestere brusca a tensiunilor cu statul vecin Siria, relateaza AFP, citat de Agerpres. “Nu dorim o escaladare, dar suntem…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel București a clasat dosarul in care celebrul avocat Nasty Vladoiu, membru al Baroului București, a fost acuzat de evaziune fiscala. Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au demarat cercetarile in urma cu doi ani, intr-un dosar de evaziune fiscala,…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a facut, miercuri, intr-o conferința de presa, o serie de precizari importante privind modul in care au crescut salariile polițiștilor și despre sporurile acordate in continuare angajaților Ministerului Afacerilor Interne (MAI). In plus, ministrul a dat asigurari…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite duminica dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in statul american Carolina de Sud, potrivit agențiilor internaționale de presa. Unul dintre trenuri, care mergea de la New York la Miami, a lovit un alt tren si a deraiat aproape de orasul Columbia,…

- Parchetul General a sesizat, joi, Inspecția Judiciara (IJ) in dosarul privind rețeaua de proxenestim cu victime minore, care a funcționat pana in anul 2005 și ar fi fost protejata de autoritați din Capitala și din Ilfov, despre care a relatat site-ul tolo.ro. Reprezentanții Parchetului General au precizat,…

- Simona Halep a dezvaluit, intr-o conferința de presa, ca a avut dureri in tot corpul de-a lungul finalei pierdute, sambata, la Australian Open, in fata danezei Caroline Wozniacki, de aceea nu a putut sa gestioneze avantajul avut in setul decisiv. “Am avut 4-3, am avut serviciul, dar energia nu a mai…

- Platforma Romania 3.0, inițiata de fostul colonel SRI Daniel Dragomir, a organizat, miercuri, la Bruxelles, o conferința pe tema abuzurilor din justiție ce au loc in Romana, precum și despre statul paralel. Fostul colonel SRI Daniel Dragomir a prezentat, miercuri, intr-o conferința de presa susținuta,…

- Peste 10.000 de romani protesteaza fata de modificarea legilor justitiei la Bucuresti si in intreaga tara, scrie agentia Associated Press (AP), preluata de mai multe publicatii din strainatate. AP – a carei estimare este cu mult sub cea a presei din Romania – noteaza ca protestatarii stransi la Bucuresti…

- Protestele anunțate pentru simbata seara, in Capitala, dar și in alte orașe din Romania sunt puse sub semnul intrebarii in privința simțului civic care ar trebui sa le guverneze. Presa a demonstrat in ultimul an ca anumite organizații neguvernamentale care pregatesc astfel de mitinguri sunt finanțate…

- Ministrul pentru fondurile europene, Marius Nica, a demisionat, vineri, din funcție, dupa trei luni de mandat, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE). Conform comunicatului, in aceasta perioada au fost lansate…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a primit, luni, trei seturi de documente din partea Poliției Romane, inclusiv nota-raport prezentata, la finele saptamanii de chestorul Bogdan Despescu (șeful poliției) fostului premier Mihai Tudose. Conținutul acesteia din urma va fi analizat de Corpul de Control…

- Bancile au platit in 2017 impozit pe profit de 641,5 mil. lei, dublu atat fata de nivelul bugetat pentru anul trecut, cat si comparativ cu suma incasata in 2016 din taxarea castigurilor institutiilor de credit. Impozitul pe profit platit de banci in 2017 a fost cel mai mare din ultimii sapte ani, potrivit…

- Premierul Mihai Tudose este acuzat ca protejeaza afacerile din Romania ale unei companii internaționale puternice din domeniul energiei in detrimentul total al intereselor economice ale țarii noastre. Daca se dovedește ca este adevarat, prim-ministrul poate fi acuzat de subminarea economiei naționale,…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a anuntat, joi seara, ca nu va demisiona de la conducerea institutiei. Ea a prezentat, in schimb, documentul ce reprezinta acceptul initial al șefului DGA, Catalin Ionita, de a prelua conducerea Politiei Romane, desi ulterior, in urma presiunilor facute asupra…

- Premierul Mihai Tudose a lansat, miercuri seara, la Antena 3, un atac la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. “Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a raspuns Tudose la intrebarea legata despre relația sa cu Serviciul Roman de Informații (SRI). In plus, a…

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, marti, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa. “Daca bursa ar fi un barometru pentru economie,…

- Un judecator de la Tribunalul Bucuresti a desființat acuzațiile procurorilor DIICOT in cererea acestora de se emite un mandat de arestare pe numele profesorului Mihai Lucan. Judecatoarea Monica Claudia Cipariu sustine in motivarea deciziei din 21 decembrie 2017 ca nu se verifica acuzatia procurorilor…

- Sase companii au fost amendate de Consiliul Concurentei cu 73 de milioane de lei (circa 15,8 milioane de euro) pentru incheierea a doua intelegeri anticoncurentiale pe piata comercializarii contoarelor si echipamentelor conexe pentru masurarea energiei electrice, a anuntat, duminica, intr-un comunicat…

- Cel putin trei persoane au murit in urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuinte au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfasoara cu dificultate. Potrivit BBC News citat de Mediafax, doua persoane au murit inecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate…

- Fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta, dupa ce ar fi intervenit pentru numirea unui secretar de stat, anunta, miercuri, intr-un comunicat de presa, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). „In perioada cu iulie 2012 –…

- Curtea Constituționala din Republica Moldova a decis din nou suspendarea temporara președintelui Igor Dodon din funcție, pentru ca Guvernul sa poata numi in funcție noii miniștri, propuși de Partidul Democrat. Igor Dodon este liderul socialiștilor pro-Moscova, iar Partidul Democrat duce o politica pro-UE,…

- Peste 2.200 de amenzi, in valoare de aproximativ 750.000 de lei, au fost aplicate de poliție in prima zi a lui 2018, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marți, de Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). Astfel, potrivit sursei citate, peste 8.000 de politisti au actionat, la nivel…

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a plecat din Romania. El l-a informat pe polițistul in fața caruia trebuia sa se prezinte pentru controlul judiciar ca se afla in Madagascar și face demersuri pentru a obține azil politic. De altfel, Poliția Romana a precizat, sambata, intr-un comunicat de presa,…

- Ionel Valentin Vlad, Presedintele Academiei Romane, a murit duminica, la 74 de ani, la locuinta sa din Bucuresti, in urma unei indelungi suferinte. Potrivit Biroului de presa al Academiei Romane, academicianul Ionel Valentin Vlad va fi inmormantat cel mai probabil vineri, 29 decembrie, locul inhumarii…

- Trei persoane au suferit rani grave, sambata dimineata, in urma unui accident care a avut loc in localitatea Mintia, din judetul Hunedoara, dupa impactul dintre un microbuz si un TIR. Purtatorul de cuvant al ISU Hunedoara, Anemona Doda, a declarat ca in microbuz erau noua persoane, trei dintre ele fiind…

- Fostul ofițer SRI a prezentat, vineri, intr-o conferința de presa, un mandat colectiv de interceptare pentru 80 de persoane in dosarul Microsoft, afaceriști și oameni politici. In prioada 4 iulie – 6 noiembrie 2014, mai mulți oameni politici s-au aflat sub un mandat de interceptare strict. Printre aceștia,…

- Politia din Australia a arestat, joi, un barbat care a intrat cu un autovehicul in oamenii de pe o artera aglomerata din Melbourne, ranind cel putin 19 persoane, a relatat presa locala, citata de BBC News. “Masina a intrat in mai multi pietoni aflati pe strada Flinders, o artera aglomerata din centrul…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) s-a grabit, joi, sa critice modificarea Codului penal și a Codului de procedura penala, deși acestea nu au ajuns sa fie discutate nici macar in Comisia parlamentara. Intr-un comunicat de presa, DNA sustine ca modificarile Codurilor Penale dezbatute in Comisia Speciala…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a susținut, la o „masa rotunda”, la Targu Mures, alaturi de mai multi jurnalisti, ca modificarea legilor justitiei slabeste independenta sistemului judiciar si lupta anticoruptie, chestiuni de care ar putea profita Rusia. Un reporter i-a reamintit lui Hans Klemm…

- Schimbarile legislative in materie de salarizare, impozitare și contribuții anunțate pentru inceputul anului viitor ii fac pe angajații romani sa nu mai fie la fel de optimiști in privința viitorului lor pe piața muncii, potrivit unui comunicat transmis de platforma Undelucram.ro. Principalii indicatori…

- Meteorologii au emis Cod galben de viscol pentru 16 judete si pentru Bucuresti pana duminica dupa-amiaza. In Banat si in Muntenia viteza vantului va depasi la rafala 90 de kilometri pe ora. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), in judetul Caras-Severin se vor semnala, pana la ora…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a dispus verificari cu privire la modul in care structurile subordonate Ministerului Afacerilor Interne (MAI) și-au indeplinit atribuțiile ce le revin, conform legii, in urma conflictului dintre protestatarii din Piața Victoriei și angajații Primariei Capitalei,…

- Guvernul a aprobat, miercuri, majorarea salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata la 1.900 lei incepand cu 1 ianuarie 2018. Astfel, potrivit Hotararii de Guvern adoptate, salariul de baza minim brut pe țara garantat in plata va fi majorat incepand cu 1 ianuarie 2018 de la 1.450 lei lunar…

- Guvernul va decide, in sedinta de miercuri, majorarea salariului minim brut pe tara de la 1.450 la 1.900 de lei, a transmis Executivul intr-un comunicat de presa. “Vom avea aceasta Hotarare de Guvern referitoare la salariul minim, care ramane la 1.900 de lei, exact cum s-a stabilit, pentru ca este…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a explicat, marți, intr-o conferinta de presa, motivele intalnirii pe care a avut-o cu mai multi reprezentanti ai sistemului judiciar, printre care si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Toader a precizat ca au fost analizate recomandarile facute in cadrul raportului…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a explicat, marți, intr-o conferinta de presa, motivele intalnirii pe care a avut-o cu mai multi reprezentanti ai sistemului judiciar, printre care si sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. Toader a precizat ca au fost analizate recomandarile facute in cadrul raportului…

- Serviciul Roman de Informații (SRI) i-a raspuns, marți, intr-un comunicat de presa, președintelui Comisiei parlamentare de control al SRI, Claudiu Manda, care a declarat public ca intenționeaza ca, in ședința de marți a Comisiei, sa ceara demisia generalului Dumitru Dumbrava. Potrivit reprezentanților…

- Zeci de mii de oameni au protestat, duminica seara, in peste 80 de orase din Romania fata de fata de proiectele de modificare a legilor justitiei si fata de modificarile aduse Codului Fiscal, iar protestele au ajuns in presa internaționala. “The Associated Press” si “Washington Post” au scris despre…

- Procurorii anticorupție au instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile și imobile deținute de Liviu Dragnea și de ceilalți suspecți din dosarul “Teldrum”, a anunțat, marți, DNA, intr-un comunicat de presa. Redam in continuare comunicatul DNA: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat, marți, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca va anunța, intr-o conferința de presa, o decizie legata de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. “S-ar putea sa va invit pe 31 decembrie”, a spus ministrul justiției. Ministrul a fost intrebat…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a transmis, luni, intr-o conferința de presa, ca va refuza invitația președintelui Klaus Iohannis, atat la parada de 1 Decembrie, cat și la recepția de la Cotroceni. Tariceanu a explicat extrem de clar și care sunt motivele ce stau la baza refuzului sau.…

- Nicholas Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, a transmis, sambata, intr-un comunicat de presa, ca acceptul retragerii titlurilor sale, din 2015, nu este scris de el si nici semnat pana la aceasta ora. El a acuzat faptul ca medicii nu sunt lasati sa prezinte rapoartele despre starea Regelui Mihai.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, intrebat daca șeful Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, ar trebui sa demisioneze din funcție in contextul noului sau dosar de la DNA, ca persoane cercetate penal nu ar trebui sa fie in conducerea statului. “Eu m-am exprimat de foarte multa vreme. Din capul…

- Moneda naționala a atins luni cea mai slaba cotație din 2012 și pana in prezent in raport cu euro, cursul anunțat de Banca Naționala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6495 lei pentru un euro, in creștere cu 1,05 bani (0,23%) in comparație cu valoarea din ședința precedenta, de 4,6390 lei pentru un euro. Cotația…