Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, dispozitivele electronice care permit achitarea cu cardul vor fi montate luna aceasta in toate cele 45 de masini din flota operatorului de transport din comun din oras, pentru plata fiind acceptate toate cardurile contactless (VISA, Mastercard si Maestro), de la orice banca…

- •Un succes al companiei municipale ETA SA! Miercuri, 5 iunie 2019, ora 12.00, la Ramnicu Valcea a fost prezentat noul sistem de plata a calatoriilor pe autobuzele si microbuzele companiei ETA SA cu cardul bancar contactless. Municipiul Ramnicu Valcea devine astfel cel de-al optulea oras din Romania…

- Un militar a fost arestat dupa un atac violent. Acesta este acuzat ca a intrat noaptea in casa fostei sale iubite si a atacat-o si pe ea, si pe parintii ei. Si-ar fi acoperit fata cu o cagula, dar fosta iubita le-a spus anchetatorilor ca a reusit sa-l recunoasca. Militarul este anchetat acum pentru…

- Rezultate in perioada 20 iunie 2017 – 31 martie 2019 Prin intermediul sistemului PREVENT, Agenția Naționala de Integritate a emis, in perioada 20 iunie 2017 – 31 martie 2019, 90 de avertismente de integritate pentru potențiale conflicte de interese in proceduri de achiziție publica in valoare totala…

- Pe parcursul zilei de sambata au fost folosite 65 de rachete antigrindina, un numar egal cu jumatate din cele folosite in toate celelalte interventii din acest an. De la 15 mai si pana acum, UCCG a intervenit de 13 ori, impotriva a 37 de celule de furtuna, folosindu-se 200 de rachete. UCCG dispune in…

- O fetița de noua ani din Iași a dat dovada de curaj și a fugit dupa un barbat care i-a smuls telefonul mobil din mana, acesta fiind prins, ulterior, de polițiști și arestat preventiv pentru talharie, transmite Mediafax.Purtatorul de cuvant al IPJ Iași, Laura Buștiuc, a declarat, vineri, ca…

- Kenneth Gwendley Matthew a fost prins la Iasi in baza unui mandat european de arestare, el fiind incarcerat si in tara noastra pentru trafic de stupefiante. Potrivit documentatiei trimise de autoritatile din Germania, Matthew este originar din Olanda, insa are domiciliul in Belgia. Mandatul european…

- Directia Locala de Evidenta a Persoanelor din Iasi a lansat astazi proiectul „Alerta de identitate”. Directorul executiv al institutiei Marius Bodoga a precizat ca prin intermediul unui SMS transmis de la numarul scurt 1889 va fi trimis un mesaj privind apropierea datei expirarii termenului de valabilitate…