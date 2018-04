Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Blue Air care a plecat de la 21.30 din Cluj Napoca cu destinatia Bucuresti a avut o problema la unul dintre motoare imediat cum s a desprins de pe pista, moment in care s a auzit un sunet puternic, iar aeronava a inceput sa trepideze energic, relateaza antena3. Unul dintre pasageri a declarat…

- Dupa ce precipitatiile au reactivat alunecarile de teren din comuna Golesti – Valcea, astazi la fata locului s-a prezentat o comisie de evaluare formata din experti de la Bucuresti, reprezentanti ai Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta, ai Prefecturii si ai primariei locale. Patru gospodarii…

- Per Johansson a revenit la București și a promis minuni in Liga Campionilor: ”Voi da tot ce e mai bun!”. Suedezul Per Johansson, noul antrenor al „tigroaicelor” de la CSM București , a ajuns in capitala, pentru a prelua echipa ramasa fara tehnician dupa indepartarea danezei Helle Thomsen. ”Sunt foarte…

- Compania aeriana Wizz Air lanseaza doua rute noi din Bucuresti si Cluj - Napoca spre Atena (Grecia), zborurile spre Atena urmand sa fie operate din Bucuresti in fiecare zi de luni, miercuri, joi, vineri, duminica, iar intre 15 iunie si 15 septembrie zilnic, in timp ce din Cluj - Napoca se va zbura in…

- Medicii au confirmat virus gripal la alte doua femei de peste 70 de ani, una din Bucuresti si una din Bihor, care au murit in ultimele zile. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns, astfel, la 114, transmite News.ro . Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT)…

- Arnaud Beltrame a fost numit Mare Maestru de Onoare al Obedientei Marea Loja Nationala Romana 1880 (M.L.N.R. 1880) anunta cu emotie si deplina tristete moartea tragica a Fratelui Locotenent-Colonel Arnaud BELTRAME din Franta, care si-a sacrificat viata pentru a-i salva pe semenii nostri in timpul unui…

- "Armata - O școala Altfel", in Baza 90 Transport Aerian Luni, 26 martie, intre orele 9.00 și 13.00, in Baza 90 Transport Aerian “Comandor Aviator Gheorghe Banciulescu ”, din Otopeni, vor fi prezenți elevi de la 34 de unitați de invațamant din Bucuresti, in cadrul proiectului „Armata - O Școala Altfel”,…

- Aterizare de urgenta, sambata, dupa pranz, pe Aeroportul Otopeni, dupa ce o pasagera, care se afla pe cursa Dallas – Abu Dhabi, a facut infarct, pilotul cerand ca aeronava sa poata ateriza la Bucuresti. Este vorba despre o aeronava Boeing 777 ...

- Una dintre cele mai importante expozitii organizate vreodata in Romania Expozitia “Comorile Egiptului Antic” aduce in Romania celebra masca a Faraonului Tutankhamon si mumii autentice, fragmente dintr-un sarcofag, foi de papirus si bijuterii. Colectia – care se afla pentru prima data in Romania – a…

- Școli inchise in Ialomița, vineri, 23 martie. Autoritațile din județul Ialomița au hotarat in cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, de a suspenda cursurile in toate școlile vineri, 23 martie, atunci cand iarna va avea o noua rabufnire. Ialomița se numara intre județele amenințate de…

- Organizata de Fundația Gorschakov in colaborare cu Fundația Titulescu Adrian Nastase și cosmonautul Dumitru Prunariu au fost vineri la Moscova, chiar inaintea alegerilor pentru președinție, care au loc duminica. Prunariu - fost ambasador al Romaniei la Moscova - a scris pe Facebook ca ei au participat la…

- Agentia Nationala de Integritate (ANI) a stabilit ca Doina Dimulescu, fost manager al Spitalului Universitar de Urgenta 'Elias' din Bucuresti, s-a aflat in stare de incompatibilitate. Potrivit unui comunicat al ANI, in perioada 7 decembrie 2010 - 14 august 2014, simultan cu detinerea functiei de manager…

- Ceața da batai de cap celor de la AIGE Bacau. Aseara, cursele care trebuiau sa aterizeze in Bacau, cele dinspre Londra și Bergamo, au fost trimise catre Aeroportul din Iași. In aceasta dimineața, zborul Bacau – Milano (Bergamo) a fost rerutat catre... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta se circula ingreunat din cauza ploii torentiale care a redus vizibiliatea sub 30 de metri, intre kilometrul 190 si intrarea pe autostrada A4. Reamintim ca la nivelul tarii exista cinci drumuri nationale…

- O defecțiune la una dintre ușile unui vagon de tren a provocat haos in stația de metrou Unirii 2. Pasagerii au fost debarcați și s-au urcat intr-un alt tren. Din aceasta cauza, statia de metrou care e de obicei foarte aglomerata dimineata, a devenit neincapatoare. Trenurile au circulat cu staționari…

- ArcelorMittal Galați anunța repornirea Mașinii de Turnare nr. 4 din cadrul Oțelariei, dupa realizarea unui amplu pachet de investiții, modernizari și reparații in valoare totala de circa 10 milioane de euro. “Acest proiect este parte a eforturilor noastre pe termen scurt și mediu de a moderniza Oțelaria…

- Peste 100 de romani sunt blocați pe aeroportul din Beirut de cateva ore. Zborul lor era programat pentru ora 6 dimineata, insa din cauza unor probleme tehnice, aeronava TAROM nu a mai putut decola, potrivit Digi 24. Reprezentanții TAROM spun ca unul din motivele pentru care zborul a fost intarziat este…

- Problemele au inceput luni seara, cand doua aeronave au ajuns la Timișoara din cauza vremii nefavorabile de pe aeroporturile de destinație. Astfel, cursa Munchen-Sibiu a companiei Lufthansa a ajuns la Timișoara la ora 18.19, iar pasagerii au fost debarcați și au plecat spre Sibiu cu autocarele.…

- Am primit pe adresa redactiei o informare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, al carui presedinte este prefectul judetului, Madalina Lupea, in care li se explica prahovenilor cum si cand se pot inchide scolile, din cauza conditiilor meteo. In acest timp, la Bucuresti s-a luat decizia…

- Fiecare al 3-lea copil sovietic a fost “conceput” intr-un pat cu eticheta Made in Romania Noua colectie de mobila 2018 «REGINA GOLD» - Made by SIMEX in “orasul mobilei” Simleu Silvaniei - SALAJ a fost inclusa in prestigioasa publicatie de specialitate din Rusia «Mebel Rosii» ( = Mobila Rusiei), care…

- Cu cateva ore inainte ca FCSB sa intre pe teren la Roma, in meciul cu Lazio din returul 16-imilor Europa League, suflarea stelista primește o veste crunta legata de omul care a facut posibila cea mai mare performanța din istoria fotbalului romanesc. Helmuth Duckadam, eroul de la Sevilla, va fi suspus…

- Aeronava a plecat la ora 16,30 pentru acest zbor umanitar de urgenta pe ruta Otopeni - Satu Mare - Otopeni. Pacientul va fi asistat pe timpul zborului de o echipa SMURD si paramedici militari. Echipajul aeronavei este format din comandor Ion Staiculescu si locotenent Mihai Vardol. Misiunea…

- Operațiunea de cautare și recuperare de la locul in care s-a prabușit, duminica, avionul An-148 a continuat peste noapte, cu sute de salvatori și personal de urgența, care au strabatut o zona destul de vasta pentru a gasi noi resturi ale aeronavei. Imagini aeriene lansate de Ministerul pentru Situații…

- Un Boeing 737 al companiei Ryanair care a decolat vineri seara in jurul orei 21:55 de la Bucuresti cu destinatia Dublin a revenit pe Aeroportul Henri Coanda la aproximativ o ora de la decolare, purtatoarea de cuvant a aeroportului Ana State declarand ca pilotii au cerut sa se intoarca de urgenta.…

- Ceata de marti dimineata din Bucuresti a determinat redirectionarea mai multor curse aeriene ce avea destinatia Bucuresti spre alte aeroporturi, potrivit Digi 24.Ceata a provocat probleme pentru traficul aerian de pe Henri Coanda. Cinci curse aeriene nu au putut ateriza pe aeroportul bucurestean. Patru…

- Aeronava era programata sa aterizeze, sambata, la ora locala 22.00, la Sofia, dar dupa doua incercari esuate de a ateriza, pilotii au decis sa se indrepte spre Bucuresti, scrie antena3.ro. Citeste si Un comisar european afirma ca Bulgaria este un exemplu bun privind protectia frontierelor…

- Pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta traficul rutier se desfasoara ingreunat din cauza cetii care a redus vizibilitatea intre 100 si 150 de metri, iar din cauza cetii, porturile Constanta Nord si Constanta Sud Agigea au fost inchise traficului maritim si fluvial.

- Centura Clujului, episodul 2018. Suita de institutii la prima intalnire de lucru. LISTA de costuri Autoritatile clujene au avut, marti dimineata, o intalnire de lucru cu reprezentanții instituțiilor publice și private care urmeaza sa avizeze documentațiile tehnice pentru Centura Metropolitana. Întâlnirea…

- Nervi intinsi la maximum azi dimineata pe Aeroportul Traian Vuia din Timisoara. Peste 150 de pasageri care ar fi trebuit sa ajunga la Bucuresti cu o cursa Ryan Air au ramas pe aeroport din cauza ca avionul s-a defectat. Pasagerii urmau sa decoleze spre Capitala la ora 7.15. S-au prezentat in aeroport,…

- Un copil in varsta de de 2 ani din localitatea suceveana Mitocu Dragomirnei a decedat pe 4 ianuarie in Sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava.Purtatorul de cuvant al SJU Suceava, Mihai Ardeleanu, a declarat vineri ca existau suspiciuni…

- Pasagerii care intentionau sa zboare ieri de la Craiova catre Valencia au avut de asteptat cateva ore in aeroport din cauza ca aeronava care trebuia sa ii duca la destinatie a avut o defectiune tehnica. Reprezentantii companiei aeriene au solicitat ...

- Zeci de pasageri au fost evacuati de urgenta, vineri, dintr-o aeronava aflata pe aeroportul Pearson din Toronto, dupa ce aceasta a fost lovita de un alt avion care tocmai pleca de la poarta de imbarcare, relateaza Reuters. Imaginile arata cum ...

- Zeci de pasageri au fost evacuati de urgenta, vineri, dintr-o aeronava aflata pe aeroportul Pearson din Toronto, dupa ce aceasta a fost lovita de un alt avion care tocmai pleca de la poarta de imbarcare, relateaza Reuters. Imaginile arata cum aripa unuia dintre avioane a izbucnit in flacari.

- Compania a anuntat joi ca, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, zborul Blue Air 0B2945 care a decolat de pe aeroportul Bacau cu destinatia Catania a fost nevoit sa realizeze o oprire pe aeroportul de rezerva Palermo, unde cei 126 de pasageri si cei 6 membri ai echipajului au aterizat in siguranta.…

- Probleme tehnice la o aeronava Tarom, care trebuia sa faca o oprire la Sibiu in drumul de la Munchen, la București. Un pasager a relatat, pentru Realitatea TV, ca avionul si-a continuat drumul pana la Bucuresti, unde a aterizat pe aeroportul Otopeni. Citeste si: DNA, decizie de ULTIM MOMENT…

- In aceasta dimineata, un avion care urma sa ajunga la Bucuresi a fost nevoit sa aterizeze pe aeroportul Mihail Kogalniceanu din Constanta. Aeronava care se intorcea din Viena urma sa aterizeze pe Aeroportul Otopeni. Toti cei 98 de pasageri sunt in siguranta, fiind preluati cu autocarele din Constanta,…