Stiri pe aceeasi tema

- Un avion apartinand armatei siriene a fost doborat de jihadisti, iar pilotul a fost luat prizonier - o premiera dupa escaladarea militara din ultimele luni in nord-vestul Siriei, bombardat intensiv de fortele regimului, care castiga teren, relateaza AFP.

- Avionul de vanatoare, Sukhoi, a zburat peste o zona la est de Khan Cheikhoun, un oras cheie din sudul provinciei Idleb, a declarat directorul ONG-ului, Rami Abdel Rahmane."Pilotul este acum in mainile'' jihadistilor din gruparea Hayat Tahrir al-Sham (HTS, fosta ramura siriana a Al-Qaida),…

- Un avion militar al Patrouille de France a ieșit de pe pista aeroportului din Perpignian, oraș din sudul Franței și s-a oprit in apropierea unei sosele. Pilotul s-a ales cu rani usoare, potrivit francebleu.fr.

- Un emisar al Papei Francisc s-a intalnit luni cu presedintele sirian Bashar al-Assad, caruia i-a transmis ingrijorarea Suvernaului Pontif cu privire la situaia umanitara in nord-vestul tarii a anuntat un purtator de cuvant al Vaticanului, relateaza Reuters, o zona in care 23 de persoane au fost ucise…

- Opt copii si nepoti ai unor combatanti australieni, defuncti, ai organizatiei jihadiste Stat Islamic (SI), au fost scosi dintr-un lagar din Siria, a anuntat luni premierul Australiei, Scott Morrison, informeaza AFP. Cei opt minori sunt deja in responsabilitatea functionarilor australieni, a precizat…

- Doua avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit in aer in sudul Olandei. Pilotul si un pasager au murit pe loc. "Ambele persoane din avion au murit pe loc. Al doilea avion a reusit aterizarea de urgenta", a declarat purtatorul de cuvant al serviciilor de salvare. realitatea.net

- Ministrul de externe turc, Mevlut Cavusoglu, a afirmat vineri ca Rusia nu are nicio 'scuza' pentru ca nu exercita presiuni asupra regimului sirian pentru ca acesta sa inceteze bombardamentele asupra nord-vestului Siriei, informeaza AFP si Le Figaro. 'Cine sunt garantii regimului…

- Cel putin 28 de persoane, intre care sapte civili, au fost ucise in bombardamente ale regimului sirian si aliatului sau rus in nord-vestul tarii, a anuntat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. Potrivit OSDO, civilii au murit joi in bombardamente lansate…