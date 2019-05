Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Benjamin Netanyahu a declarat duminica dimineața ca a ordonat armatei israeliene sa îi loveasca și mai dur pe militanții din Fâșia Gaza și sa trimita forțe suplimentare în jurul enclavei palestiniene, transmite Reuters. Anunțul premierului israelian vine dupa escaladarea,…

- Fortele Guvernului de Uniune Nationala (GNA) au anuntat ca au doborat duminica un avion de vanatoare al Armatei Nationale Libiene (ANL) al maresalului Khalifa Haftar, la sud de capitala Tripoli, informeaza France Presse. Avionul a cazut intr-o zona aflata sub controlul fortelor lui Haftar, iar pilotul…

- Epava unui avion multirol F-35 al Fortelor aeriene japoneze, care s-a prabusit marti, in Oceanul Pacific, a fost descoperita de catre echipele de salvare. Pilotul insa nu a fost gasit, au declarat autoritatile miercuri, conform Reuters.

- Consiliul de Securitate al ONU, reunit vineri de urgenta, si-a exprimat "ingrijorarea profunda" si a solicitat fortelor maresalului Khalifa Haftar sa puna capat ofensivei ce vizeaza capitala Tripoli, avertizand ca aceasta actiune militara ameninta stabilitatea Libiei, informeaza AFP si Reuters, potrivit…

- Presedintele american Donald Trump, care a primit-o miercuri in Biroul Oval pe Fabiana Rosales, sotia liderului opozitiei venezuelene Juan Guaido, ”Prima Doamna a Venezulei” potrivit Casei Albe, a cerut retragerea trupelor ruse trimise in weekend in aceasta tara, fara sa excluda vreo optiune in a…

- Pilotul german Mick Schumacher, fiul multiplului campion mondial de Formula 1 Michael Schumacher, care se pregateste sa debuteze in Formula 2, saptamana viitoare, in Bahrain, s-a declarat “onorat” de faptul ca este comparat cu celebrul sau tata, informeaza agentia Reuters, titrat de Agerpres. In varsta…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes), cvintuplu campion mondial, a obtinut primul pole position al sezonului de Formula 1, cu prilejul calificarilor desfasurate sambata in Marele Premiu al Australiei de la Melbourne, relateaza Reuters. Hamilton a inregistrat al 84-lea pole position…

- Cele doua cutii negre ale aeronavei Boeing 737 MAX 8 prabușite in Etiopia vor fi trimise intr-o țara din Europa pentru a fi analizate, a transmis miercuri un purtator de cuvant al companiei aeriene Ethiopian Airlines, relateaza Reuters potrivit mediafax.„Vor fi trimise in Europa. Vom decide…