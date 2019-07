Avion al companiei Lufthansa, evacuat pe aeroportul din Belgrad din cauza unei ameninţări cu bombă Televiziunea sarba de stat a informat ca 130 de pasageri si 5 membri ai echipajului au fost evacuati dupa ce s-au ambarcat la orele 06:15 (04:15 GMT) pentru zborul LH 1411, iar avionul a fost scos de pe pista. Unitati speciale ale politiei au fost desfasurate pentru a verifica avionul. 'In dimineata aceasta, la orele 06:00, o persoana necunoscuta a sunat si a raportat ca exista o bomba in avionul cu destinatia Frankfurt', se spune in comunicatul emis de Ministerul de Interne al Serbiei. 'Politia investigheaza daca aceasta este o alarma falsa si lucreaza de asemenea la identificarea persoanei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

