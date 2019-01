Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care aeronavele din spatiul aerian national sunt obligati sa aiba la la bord un dispozitiv de localizare in caz de urgenta, activ, cu exceptia cazului in care, din considerente de securitate nationala, se impune dezactivarea acestuia.

- Jurnaista Natalia Morar este acuzata ca face jocul serviciilor de informații rusești, specializat în manipularea opiniei publice. Constatarea se conține într-o cartoteca publicata de Centrul de investigare a crimelor împotriva securitații naționale a Ucrainei, lumii, dar și a securitații…

- Putin a discutat posibilitatile de reactie ale Rusiei cu oficiali din Ministerul Apararii de la Moscova si a adaugat ca este gata sa dialogheze cu Washingtonul despre tratat. Presedintele american Donald Trump a anuntat pe 22 octombrie ca Statele Unite se vor retrage din INF, dar - potrivit…

- In ultima perioada, Fortele aeriene ale Federatiei Ruse au executat mai multe misiuni in spatiul aerian international aferent Marii Negre, inclusiv in proximitatea spatiului aerian national, insa pilotii rusi au fost atenti si nu au intrat in spatiul aerian al Romaniei.

- Un alt scandal este pe cale sa izbucneasca in Ministerul Apararii al Rusiei (dupe cel al esecurilor agentilor GRU in Europa): se pare ca ”invizibilitatea” submarinelor nucleare, care in toți anii URSS și apoi ai Federației Ruse au costat miliarde de dolari din fondurile bugetare, exista doar in capul…

