- Marea Britanie, Singapore și Australia sunt ultimele națiuni ce suspenda zborul aeronavelor Boeing 737 MAX, marți, in timp ce identificarea celor 157 de victime ale accidentului Ethiopian Airlines stagneaza, iar inregistrarile din cutiile negre inca nu au relevat cauza accidentului, scrie Reuters.

- Danielle Moore, in varsta de 24 de ani, din Canada, este una dintre cel 157 de victime ale accidentului aviatic care a avut duminica, in Etiopia. Tanara se afla in avionul cu destinația Kenya pentru a participa la conferința ONU care urma sa aiba la loc in Nairobi. Inainte de zbor, canadianca postase…

- O cutie neagra a cursei Ethiopian Airlines care s-a prabușit duminica a fot recuperata de anchetatori, a anunțat presa locala citata de BBC News. Tragedia s-a produs la ora locala 08.44, dupa doar 6 minute de la decolarea aeronavei Boieng 737 Max de pe aeroportul din Addis Abeba.…

- Fiul unuia dintre pasagerii care au murit in accidentul aviatic din Etiopia a vorbit pentru BBC despre ultimele clipe pe care le-a petrecut alaturi de tatal sau. Joseph Waithaka, un barbat cu dubla cetațenie, etiopiana și britanica, este unul din cei 149 de pasageri care și-au pierdut viața dupa ce…

- Avionul companiei aeriene Ethiopian Airlines cu destinația Nairobi, Kenya, s-a prabușit, duminica dimineața, langa orașul Bishoftu. Toate cele 157 de persoane de la bordul aeronavei Boeing 737 care decolase din Addis Ababa, Etiopia, și trebuia sa ajunga in Nairobi, Kenya, au murit. In avion erau persoane…

- Ministerul Afacerilor Externe susține ca pana in prezent, autoritatile etiopiene nu au notificat ambasada cu privire la existenta unor cetateni romani printre persoanele implicate, iar la nivelul misiunii diplomatice nu s-au inregistrat solicitari de asistenta consulara. Misiunea diplomatica…

- Un avion Boeing 737 aparținand companiei «Ethiopian Airlines» s-a prabușit duminica dimineața imediat dupa decolarea de la aeroportul internațional din Addis Abeba. Zborul ET302 avea drept destinație Nairobi, in Kenya. La bord se aflau 149 de pasageri și 8 membri ai echipajului. Compania etiopiana a…

- Un avion s-a prabușit la doar 6 minute de la decolare aeronava a disparut de pe radar, iar groaza cea mai mare a controlorilor de trafic aerian s-a adeverit. Avionul cu 149 de pasageri și 8 membri ai echipajului s-a prabușit și din pacate nu exista supraviețuitori, conform BBC. Avionul era un Boeing…