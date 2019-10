Stiri pe aceeasi tema

- Scenariul exercitiului a vizat gestionarea unei situatii medicale aparute in timpul unui zbor charter, pe ruta Antalya - Iasi, la bordul aeronavei fiind mai multi pasageri cu suspiciune de toxiinfectie alimentara provocata de consumul unor alimente, inainte de imbarcare. Conform procedurilor, pe parcursul…

- Ministerul Apararii turc a anuntat marti ca a incheiat pregatirile in vederea lansarii unei operatiuni militare impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, pe fondul confuziei de la Washington in contextul in care presedintele american Donald Trump a dat unda verde unei astfel de incursiuni.…

- Avioane militare Gripen ale Fortelor aeriene ungare au interceptat miercuri un avion comercial aflat in spatiul aerian al Ungariei, a anuntat Ministerul Apararii de la Budapesta, citat de MTI. Avionul, inregistrat in Insulele Caiman, efectua un zbor intre Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite) si Londra.…

- Potrivit oficialilor Ministerului Apararii de la Budapesta, Ungaria a solicitat intervenția aparatelor militare Gripen dupa ce o aeronava neidentificata a intrat in spațiul aerian al Ungariei. CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA DESPRE MISIUNEA AVIOANELOR GRIPEN ȘI AERONAVA NEIDENTIFICATA CARE A INTRAT…

- ​Marea Britanie are printre cele mai bune trenuri din Europa, dar și cele mai scumpe bilete. În acest context, anunțul ca biletele se vor scumpi din nou, la început de 2019, a fost intens criticat și mulți spun ca numarul de pasageri va scadea. Supararea este cu atât mai mare daca…

- Un al doilea vas de razboi britanic a ajuns in Golf pentru a asigura securitatea navelor care utilizeaza stramtoarea Ormuz, a anuntat Ministerul Apararii, in plina criza a petrolierelor intre Londra si Teheran, transmite AFP. Distrugatorul HMS Duncan va actiona pentru a asigura "trecerea in deplina…

- Executivul european considera ca, dupa doua avertismente, "majoritatea preocuparilor exprimate nu au fost nici acum luate in considerare", explica CE intr-un comunicat.Comisia, garant al tratatelor, estimeaza ca legea ungara este contrara legislatiei europene in doua puncte, in special…

- Defectiunea produsa la sistemele Aircraft Fuel Supply, o companie care gestioneaza alimentarea cu carburant a avioanelor, a facut ca cel putin 70 de avioane sa nu poata primi carburantul necesar.”Aproape 180 de zboruri au fost anulate de companiile aeriene”, a anuntat aeroportul miercuri…