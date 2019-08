Stiri pe aceeasi tema

- Un palestinian a trecut frontiera dinspre Fasia Gaza si a intrat in Israel, unde a deschis focul asupra unui grup de militari, ranind trei dintre ei, inainte de a fi impuscat, a anuntat joi armata israeliana, citata de France Presse. In timpul acestui incident, un tanc israelian a tras asupra unui post…

- Mahmoud al-Adham, 28 ani, a fost ucis de tiruri israeliene la est de Beit Hanoun, in nordul Fasiei Gaza, a informat la randul sau Ministerul Sanatatii din enclava. Armata israeliana a confirmat ca a tras in directia a "doi suspecti inarmati ce se apropiau de bariera din nordul Fasiei Gaza".In…

- Acordul - intermediat de Natiunile Unite si mediatori egipteni - include reluarea alimentarii cu combustibil a Fasiei Gaza, potrivit unor surse palestiniene. Comitetul pentru pescuit din Gaza a declarat ca Israelul va extinde zona permisa pescuitului in jurul Fasiei Gaza. La inceputul acestei…

- Avioane militare israeliene au atacat, vineri, pozitii din teritoriul palestinian Fasia Gaza ca riposta la atacul cu rachete care a vizat joi seara o cladire din orasul Sderot, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com, informeaza Mediafax.Citește și: Noi informații despre zborul MH17 doborat…

- O racheta lansata din Fâșia Gaza a lovit joi o cladire din orasul israelian Sderot, fara sa faca victime, a spus primaria acestui oraș din sudul Israelului, relateaza AFP. Cladirea era goala în moment în care racheta a lovit-o joi seara, a spus primaria. Aramata israeliana a confirmat…

- Armata israeliana a efectuat, in noaptea de miercuri spre joi, un raid asupra unei pozitii a miscarii Hamas, dupa un tir de racheta din enclava palestiniana catre Israel, transmite AFP, relateaza Agerpres.Citește și: Germania nu-și uita camarazii: 20 de foști combatanți Waffen-SS sau Wehrmacht…

- Un tanar - care ameninta sa arunce in aer Trump Tower si consulatul Israelului din New York - a fost arestat miercuri la New Jersey, a anuntat procurorul federal al acestui stat vecin New York-ului, informeaza AFP potrivit Agerpres. Anchetatorii afirma ca au gasit o intreaga serie de mesaje…

- Cogat, biroul principal de legatura al Israelului cu palestinienii, a anuntat ca zona a fost extinsa de la 12 mile marine (aproximativ 22 de kilometri) la 15 mile marine. Zakareya Bakker, presedintele uniunii comitetelor de pescari, a notat ca zona de pescuit permisa variaza in diferite parti ale…