Avioane de luptă israeliene au lovit un depozit de armament de lângă Damasc Un oficial militar sirian a declarat ca depozitul a fost lovit si ca trei soldati au fost raniti. De asemenea, conform autoritatilor siriene, majorittea rachetelor au fost interceptate. Israelul nu a confrmat loviturile aeriene. A spus doar ca si-a activat sistemul de aparare aeriana pentru a dobori o racheta siriana si ca in Israel nu au fost inregistrate victime sau pagube materiale. Presa de stat din Siria a facut publice imagini ale unui obiect care se deplasa deasupa Damascului si care fost interceptat, ulterior fiind auzita o explozie puternica, urmata de tiruri de artilerie. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

