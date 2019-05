Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au trimis in Romania sute de militari si avioane F-16 suplimentare, pentru consolidarea apararii in zona estica a NATO si descurajarea unei posibile agresiuni ruse, afirma surse militare. Peste 250 de militari si 12 avioane multirol F-16C, de la Baza aeriana Fort Worth (Texas), au ajuns…

- Concentrare rar intalnita a fortelor aeriene aliate in Romania. Dupa ce, acum cateva zile, Fortele Aeriene Italiene au adus la Mihail Kogalniceanu avioane Eurofighter Typhoon, foarte discret, US Air Force au desfasurat avioane F-16C Fighting Falcon in Romania, la Campia Turzii.

- Vigorous Warrior 19 – VW19, cel mai mare exercitiu cu focus medical din istoria Aliantei Nord-Atlantice, a avut loc in perioada 1-15 aprilie in mai multe unitati ale Armatei Romaniei.

- Statele Unite intentioneaza sa extinda vanzarile de avioane de lupta F-35 Lightning produse de corporatia Lockheed Martin catre cinci noi state, inclusiv Romania, intr-un moment in care aliatii europeni isi consolideaza apararea in fata unei Rusii care se intareste militar, a declarat joi un oficial…