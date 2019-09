Avioane de LUPTĂ americane, la un pas de a SPULBERA parașutiști. Incident deosebit de grav Totul s-a petrecut in urma cu cateva luni, dar informațiile au ieșit la iveala abia azi. Incidentul s-a petrecut in Europa, cand avioane de lupta F-15 americane au fost la un pas de a spulbera parașutiști. CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA DESPRE CUM AVIOANELE AMERICANE DE LUPTA AU FOST LA UN PAS DE COLIZIUNE CU PARAȘUTIȘTII, CUM S-A PUTUT INTAMPLA AȘA CEVA ȘI CINE E VINOVAT DE TRAGEDIA CARE PUTEA AVEA LOC Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ''Avem nevoie de baza militara NATO de la Ramstein (Germania) si avem nevoie de o noua baza militara permanenta in Polonia'', a spus Moraviecki intr-un interviu acordat publicatiei franceze Ouest-France si grupului german de media Funke, publicat joi. Presedintii Andrzej Duda si Donald…

- Salvamontistii din Viseu de Sus au intervenit ieri dupa-masa pentru salvarea unui barbat care a cazut din caruta intr-o rapa si nu s-a mai putut misca. Interventia echipajului SALVAMONT Maramures s-a facut in urma unui apel efectuat la 112, in jurul orei 17.30. Incidentul s-a petrecut in zona Novat,…

- Noul presedinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat vineri - dupa ceremonia de ramas bun organizata joi seara de Bundeswehr ca acum se va bate "cu toata puterea" pentru Europa, informeaza dpa. "Acum ma voi lupta cu toata puterea pentru Europa, pentru valorile sale de pace, drepturile…

- Incidentul a avut loc intr-o padure din Feldru. Salvatorii au inceput o batalie contra cronometru pentru a salva viața unui barbat ranit grav dupa ce tractorul s-a rasturnat peste el. The post Lupta disperata pentru salvarea unui barbat, prins sub tractorul care s-a rasturnat peste el appeared first…

- Presedintele bulgar Rumen Radev a respins prin veto marti ratificarea contractelor asupra unei legi controversate de achizitionare a opt avioane de lupta americane F-16 Block 70, adoptata de Adunarea Nationala vineri, citand un pret prea mare, o lipsa de echipament si un deficit bugetar in crestere,…

- V. S. Un conflict in care au fost implicate mai multe persoane, petrecut in orașul Mizil, s-a lasat cu rețineri, dupa ce au intervenit polițiștii din localitate. Incidentul s-a petrecut, potrivit reprezentanților IPJ Prahova, luni seara, cand, in urma unor dispute intre doua grupuri, un barbat a fost…

- Poreclit ”Doctor Doom”, economistul Nouriel Roubini, cel care a prezis criza financiara din 2007-2008, revine cu un nou avertisment, potrivit Bloomberg. Acesta spune ca ”este o perioada inspaimantatoare pentru economia globala”. Roubini avertizeaza ca ”razboiul rece” dintre SUA și China și o creștere…

- "Romania trebuie sa continue lupta impotriva corupției, sa creeze un climat de afaceri mai favorabil investițiilor, sa investeasca in infrastructura, sanatate, educația și consolidarea administrației publice. Investitorii doresc o relație cu factorii de decizie romani bazata pe incredere reciproca.…