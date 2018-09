Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul israelian al apararii a declarat joi ca un stat palestinian nu il intereseaza, respingand declaratia presedintelui american Donald Trump potrivit careia o solutie cu doua state este cea mai buna pentru conflictul israeliano-palestinian, relateaza Xinhua. "Nu imi pasa de un stat…

- Avigdor Lieberman, ministrul israelian al Apararii si liderul formatiunii Israel Casa Noastra, a declarat, referitor la ideile enuntate de presedintele SUA Donald Trump, ca nu ii pasa de crearea unui stat palestinian, ci de securitatea tarii sale. "Nu imi pasa de un stat palestinian. Eu sunt…

- Guvernul Israelului a autorizat miercuri un plan care prevede construirea a peste 1.000 de locuinte in colonii evreiesti din Cisiordania, anunta organizatia anticolonizare Pace Acum, citata de site-ul cotidianului Le Figaro.Conform planului aprobat, dintre cele peste 1.000 de locuinte, 370…

- O viitoare confruntare cu miscarea islamista palestiniana Hamas este doar o chestiune de timp, a declarat luni ministrul israelian al apararii, Avigdor Lieberman, in conditiile in care cele doua tabere se afla intr-un fragil armistitiu dupa o grava escaladare a tensiunilor, informeaza AFP, preluata…

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, s-a declarat marti "absolut" favorabil crearii unui nou comandament militar pentru spatiu, fara a merge totusi pana la a spune ca isi doreste forta spatiala despre care a vorbit Donald Trump, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Trebuie sa consideram…

- Germania se obisnuieste cu criticile presedintelui SUA, Donald Trump, si poate gestiona atacurile sale verbale, a declarat miercuri ministrul apararii german, Ursula von der Leyen, relateaza dpa. "Suntem aproape obisnuiti cu aceasta pana acum. Ne descurcam", a declarat ministrul german…

- Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, a anuntat ca Germania isi va majora, anul viitor, bugetul in domeniul apararii, insa suma nu se va ridica la asteptarile presedintelui american Donald Trump privind contributiile statelor membre NATO in cadrul aliantei, relateaza agentia Associated Press.

- Potrivit demnitarilor de la Casa Alba, ministrul Apararii SUA, James Mattis, franeaza punerea in aplicare a deciziilor politice ale lui Donald Trump, iar acesta este nemulțumit ca ministrul „il privește de sus”.