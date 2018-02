Avicii si Human au colaborat pentru o piesa indie – Ghost

Stiri pe aceeasi tema

- Daca The Chainsmokers pareau ca se indreapta spre EDM, se pare ca trupa se intoarcela orginile pop cu piesa “You owe me” ce a fost lansata ieri impreuna cu un videoclip super cool. Piesa este continuarea pentru “Sick boy”, lansata acum o luna, și va fi o parte importanta din viitorul album la care lucreaza...…

- Pe 14 februarie, pentru a coincide cu ziua indragotiților, Afrojack s-a gandit sa ne ofere o feliuța de romantism lansand cea mai dulce piesa impreuna cu cantareața Stanja. Piesa suna ca o balada pop și asta datorita faptului ca Afrojack este un producator versatil și se pricepe de minune sa jongleze…

- Anul 2018 a inceput in forța pentru Alexandra Stan, care a lucrat intens in studio, finalizand cel de-al patrulea album, iar acum lanseaza single-ul “MAMI”. Numele noii piese da și titlul albumului omonim, care va fi lansat in curand in Japonia, urmand ca mai apoi sa apara și internațional. In noul…

- INNA a lansat piesa “Me Gusta”, o piesa in limba spaniola, produsa de David Ciente, cel cu care a lucrat pentru hituri precum “Gimme Gimme” sau “Ruleta”. Videoclipul piesei a fost regizat de Barna Nemethi și a fost filmat in București și Barcelona. “Me Gusta” este prima piesa de pe albumul in limba…

- La puțin timp dupa ce Normani a aparut in videoclipul lui Khalid pentru “Young, dumb & broke”, cei doi pregatesc o piesa bomba pe care iși propun sa o lanseze chiar de ziua indragostiților. Confirmarea pentru noua piesa a venit chiar dupa lansarea videoclipului și inca de atunci fanii așteapta cu nerabdare…

- Carla’s Dreams prezinta “Pe umerii tai slabi“, piesa compusa de baieți, impreuna cu Alex Cotoi, cel care a mai colaborat cu trupa și cu alte ocazii. Videoclipul pentru “Pe umerii tai slabi” a fost filmat in Chișinau, in regia lui Roman Burlaca și echipa BR Films, cei care se ocupa de toate materialele…

- Avicii le da o mana de ajutor prietenilor, ajutandu-i in studio-ul de inregistrari. Asta s-a intamplat și in cazul celei noi piese lansate de prietenul sau Daniel Adams-Ray, intitulat și HUMAN. Cei doi au lucrat impreuna pentru piesa “Ghost”, lansata de Universal Records acum cateva zile. Piesa atinge…

- Dupa ce a lansat piesa “On the loose”, Niall Horan ne surprinde inca de la inceputul saptamanii cu un clip animat al piesei. In piesa despre femeia misterioasa și indragostita, Niall iși pune in valoare vocea și imaginația pentru a crea ritmul perfect. Ultima piesa de pe albumul “Flicker” este un adevarat…

- Devenit cunoscut datorita hit-ului “One day”, Asaf Avidan revine cu albumul “The study on falling”, pe care l-a lansat in noiembrie 2017. Piesa “Sweet Babylon” impreuna cu 10 alte piese formeaza albumul. In decursul a patru minunte, “Sweet Babylon” ne poarta intr-o lume subacvatica, iar versurile și…

- Martin Garrix a imparțit cu noi cateva detalii despre piesa “Happy”, pe care urmeaza sa o lanseze pe 9 februarie. Cum suntem nerabdatori in ceea ce-l privește pe super DJ-ul olandez, nu ne-am putut abține sa nu imparțim micul secret cu voi. In decembrie Martin Garrix lansa “Glad you came” sub numele…

- Katy Perry a anunțat ca și-ar dori sa rescrie primul ei hit, piesa “I kissed a girl” daca ar fi lansata acum, tocmai pentru a incerca sa diminueze stereotipurile pe care oamenii din zilele noastre le au. Intr-un interviu cantareața susține ca societatea s-a schimbat dupa lansarea piesei in 2008. “Chiar…

- Cea mai noua piesa lansata de Drake, “God’s plan” este pentru a doua saptamana numarul unu in topul Billboard Hot 100 și se pare ca va cam ramane pe val. Piesa a fost ascultata de peste 83.3 milioane de ori doar in Statele Unite in prima saptamana, batand astfel toate recordurile pentru o piesa hip-hop....…

- Colaborarea inceputului de an a venit de la Antonia și Connect-R, care au lansat impreuna piesa “Adio“. Imediat dupa lansare, cei doi au venit in studioul Virgin Tonic, unde au interpretat superb noua piesa. “Ma bucur pentru aceasta colaborare cu Connect-R, un artist pe care il apreciez. Imi place mult…

- E una dintre acele aparitii considerata a fi “highlight-ul” inceputului de an 2018. Zedd si-a lansat clip-ul oficial pentru cel mai nou single, “The Middle“, piesa la care a lucrat cu Maren Morris si duo-ul Grey, in cadrul ceremoniei de decernare a premiilor Grammy. “The Middle” e de orientare pop fiind…

- In august 2017 Halsey și G-Eazy imparțeau primul sarut pe scena, in timp ce cantau piesa Him & I. Inca de atunci toți fanii au inceput sa se intrebe cum s-a format acest cuplu absolut superb. In piesa Him & I cuplul da destule detalii despre momentele cheie din relația lor, printre care și momentul...…

- In trecut Julia Michaels a compus piese pentru Selena Gomez și Britney Spears, așadar știm ca artista iși poate contura muzica spre a ne face sa simțim fiecare vers intr-un mod unic. Piesa “Heaven”, pe care Julia Michaels o pregatește pentru “Fifty shades freed” este exemplul perfect al stilului impecabil…

- Cu peste 1 000 000 000 de vizualizari pe YouTube și aproape 23 de milioane de cautari pe platforma Shazam, piesa „Wake Me Up“ a suedezului Avicii este cea mai cautata melodie din toate timpurile. Deși a fost lansata in 2013, piesa este inca in topul preferințelor ascultatorilor și face parte aproape…

- Hit-ul “rockstar” de la Post Malone a stat saptamani bune in topul Shazam al celor mai cautate piese in Romania. Lucurile s-au schimbat in ultima saptamana, iar romanii sunt innebuniți dupa o noua piesa. “So Far Away” de la Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya domina topul cu peste…

- Fanii Carla’s Dreams au dat refresh dupa refresh pe YouTube pentru a sarbatorii alaturi de favoriții lor 6 ani de activitate cu o piesa noua. Piesa se numește “413” iar videoclipul oficial a strans in doar cateva ore de la lansare aproape 300 de mii de vizualizari. Este pe locul #5 in TRENDING pe YouTube-ul...…

- Eminem revine pe primul loc in clasamentul Official Singles Chart Top 100 din Marea Britanie. Rapperul a dat lovitura cu single-ul ”River”, un featuring cu Ed Sheeran! Piesa lui Eminem a furat primul loc chiar de la britanicul Ed Sheeran care se afla de 6 saptamani pe primul loc cu super hitul ”Perfect”.…

- Smiley si Feli au realizat un duet emotionant pentru una dintre cele mai frumoase piese lansate de Smiley in cadrul maratonului #Smiley10 – “Vals” “ este una dintre piesele mele favorite de pe album, iar vocea lui Feli cred ca o pune si mai mult in valoare si ii aduce un plus de sensibilitate”, a spus Smiley.…

- Anul incepe in forța pentru Dua Lipa. Dupa un 2017 de super-succes, cu piesa legendara “New Rules” care e și azi in topurile muzicale, Dua Lipa continua in același ton. Cantareața tocmai a anunțat ca lucreaza la cel de-al doilea album al sau și ca va lansa pe 12 ianuarie videoclipul pentru piesa “IDGAF”.…

- La mai bine de un an de la ultima lor piesa, un remake al celebrului hit “Where Is the Love?”, Black Eyed Peas se intorc cu o piesa noua “Street Livin”. Piesa e mult mai “slow” decat ritmul cu care Black Eyed Peas ne-a obișnuit, mergand mai degraba in zona jazz-melancolic. Insa cei de la... View Article

- Shazam e aplicația cool care te ajuta de fiecare data cand iți place o melodie super mult și habar n-ai cum se numește. In ultima saptamana, astea au fost cele mai cautate piese in Romania. 5. Jason Derulo feat. French Montana – Tip Toe 4. ZAYN – Dusk Till Dawn ft. Sia 3. Luis Fonsi, Demi Lovato...…

- Este poate cea mai cantata piesa in perioada sarbatorilor de iarna și totuși nu a fost un succes rasunator. Single-ul ”All I Want For Christmas Is You”, interpretat de Mariah Carey, a reusit sa patrunda intre primele zece pozitii ale topului american Billboard Hot 100 abia in decembrie 2017. Piesa a…

- Avicii tocmai a lansat single-ul ”You Be Love”, iar videoclipul este ”destul de special”, spune artistul. Și asta pentru ca nu este vorba despre acțiune, ci despre un clip in care se deruleaza o serie de fotografii cu statui digitale care spun o poveste despre triumful iubirii fața de ura. Doua femei…

- “Wicked Streets” este un single al multi-instrumentalistului J.Bernardt. Artistul a declarat ca este prima piesa scrisa de pe albumul sau și ca a fost inspirat cand a vazut-o pe iubita sa cand ieșea din duș, ea fredonand un cantec. “ este o piesa de stare in care iți pierzi principiile și moralitațile,…

- The Motans iși incanta din nou fanii și lanseaza “Friend Zone“, o piesa compusa chiar de ei și produsa de Alex Cotoi. Videoclipul piesei a fost filmat și regizat de Alexandru Mureșan și Bogdan Paun, un duo care a mai lucrat și cu INNA sau Irina Rimes. “La inceput, aveam doar un simplu ‘ton, ton,...…

- Blacklist, un proiect nou in industria muzicala de la noi tocmai a lansat primul single, ”Tequila”, o super colaborare cu cei de la Carla’s Dreams! Piesa s-a auzit pentru prima data pe radio la Virgin Radio Romania, in emisiunea lui Cristi Stanciu și Marc Rayen, Virgin Sessions. ”Ne bucuram sa fim parte…

- Zeen este un nou proiect muzical romanesc din care fac parte doi baieți de care s-ar putea sa auzim mai des in urmatoarea perioada: Daniel și Mihail. Povestea lui Mihail a inceput in Atena, Grecia, unde a crescut pana la 8 ani. Dupa aceasta varsta, parinții au decis sa se mute in Romania, adica țara...…

- Duminica, pe 10 noiembrie, Smiley și-a lansat ultima piesa din proiectul #Smiley10 in care a reușit sa aduca in fiecare luna, pe data de 10, cate o noua piesa pentru a marca primul sau deceniu de muzica. „O poveste“ este ultima piesa din maratonul aniversar inceput de Smiley si de pe cel de-al patrulea…

- Daca vrei sa-ți mai aduci un pic de vara in difuzoare, ar fi cazul sa te-ajuți de piesa asta și de cei doi baieți simpatici: DJ-ul germano-rus Zedd și britanicul Liam Payne. Get Low este o piesa lansata in iulie 2017. Are ritmuri de tropical dance și ceva club pop in ea. Girl, you got... View Article

- La fix o saptamana dupa ce a lansat piesa ”Nirvana”, aproape 5, 7 milioane de vizualizari pe YouTube, Inna va face cadou de Moș Nicolae piesa ”Hands Up”. E fix vibe-ul acela care, la inceput de iarna, te duce cu gandul la o plaja insorita și la momentul cand trupul tau se dezlanțuie, dansand cu mainile…

- Ed Sheeran nu poate crede ca Beyonce a fost de acord sa colaboreze cu el la melodia ‘Perfect’. Cantaretul in varsta de 26 de ani a spus, potrivit contactmusic.com: „E ceva ce am facut, intr-un fel, doar pentru a vedea daca va fi de acord. Am vrut sa vad ce se va intampla. Inca nu […]

- Adauga peste un ritm obsesiv tech house un pic de spice sud american și obții una bucata piesa numai buna de tocit converșii pe ea! Cam asta se intampla in cea mai noua producție a peruanului Edgar Aguirre, lansata unde in alta parte decat la Groove Peru Records și gata sa fie descarcata gratuit! Piesa...…

- Trioul olandez Kris Kross Amsterdam, care a aadunat 450 de milioane de accesari pe Spotify cu piesa ”S.E.X.” și peste 100 de milioane de vizualizari pe YouTube cu aceeași piesa, vin acum cu ceva super fresh! Gone is the Night a fost lansata la finalul lunii noiembrie și iți spunem sincer: suna super…

- Piesa asta a aparut la finalul lunii septembrie și este inregistrata la Spinnnin`Records. E un remake dupa originalul australienilor Angus and Julia Stone – Big Jet Plane –piesa scrisa in 2010. Mathieu Koss a lucrat cu Sam Feldt, Robin Schulz, Lost Frequencies și Martin Garrix, iar Alok e un DJ brazilian…

- Pentru ca sunt DEPENDENTi de muzica, baieții de la Deepcentral au revenit cu single-ul “Lacrima mea“, dupa ce au cucerit topurile muzicale cu hitul “Dependent“. Piesa este compusa de catre George Calin si Doru Todorut, membrii Deepcentral, iar proiectul video este realizat de Mihai Ciupitu si evidentiaza…

- INNA lanseaza single-ul “Nirvana” impreuna cu un videoclip regizat de Bogdan Paun și Alexandru Mureșan. Piesa va fi prezenta și pe viitorul album, care poarta același nume, și care va aparea pe 11 decembrie. “Piesa ‘Nirvana‘ imi da o stare de bine, este o piesa energica, fresh, sper sa va bucure și…

- The Motans revine cu o noua piesa -“Lilith” – in colaborare cu Keed de la Șatra B.E.N.Z. Piesa a fost compusa de The Motans cu Keed, Achi, Damian Rusu, Radu Dimitriu și produsa de Vlad Lucan, iar videoclipul a fost filmat și regizat de Bogdan Paun și Alexandru Mureșan. “Mi s-a parut interesanta asocierea…

- Carla’s Dreams și-a surprins fanii și a lansat doua piese, in aceeași zi. Dupa “Inima“, in colaborare cu Delia, a venit și piesa “Animal de prada“, la pachet cu un super videoclip. De curand, trupa Carla’s Dreams a acumulat 1 milion de abonați pe propriul canal de YouTube unde au 468.000.000 de milioane…

- Piesa ”Wolves” a fost lansata la final de octombrie și e o piesa la care au lucrat destui producatori și compozitori: printre ei se numara și cei care o canta – Selena Gomez și Marshmello. ”Wolves” e in urcare in topurile din lumea-ntreaga și vorbește despre struggle-ul prin care trecem atunci cand…

- Irina Rimes a lansat piesa “Eroii pieselor noastre“, cea care inchide povestea albumului “Despre el“. “Eroii pieselor noastre” este a cincea piesa pe care Irina a lansat-o in cadrul povestii ce se regaseste atat pe album, cat si in filmul “Despre el“. “Eroii pieselor noastre nu este #despreel… Eroii…

- Dupa mai multe colabarari de succes, printre care super hit-urile “Cum ne noi” sau “Weekend“, Carla’s Dreams și Delia vin cu o noua piesa – Inima. Muzica și textul sunt creația Carla’s Dreams, iar videoclipul, așa cum ne-am obișnuit, este in regia lui Roman Burlaca. “Rațiunea și inima se impaca rar,…

- Voltaj și Andra au lansat vineri cel mai emoționant videoclip pentru o piesa romaneasca: ”Nu doar de ziua mea”. “Am incercat sa descriem o realitate trista, prezenta in foarte multe familii. De multe ori, din cauza problemelor financiare sau din alte motive, apar tensiuni si certuri intre parinti, dar…

- Surpriza mare pentru ascultatorii Virgin Radio in dimineața asta: in direct din Amsterdam, prin telefon, am vorbit cu Felix De Laet. DJ-ul Belgian lanseaza astazi o noua piesa, “Crazy”, pe care am ascultat-o și ne-a dat pe spate. E o zi mare pentru Lost Frequencies pentru ca artistul iși lanseaza și…