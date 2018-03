Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin zece civili au fost ucisi, in noaptea de joi spre vineri, in raiduri aeriene impotriva enclavei Ghouta de Est, fieful rebelilor vizat de aproape o luna de o ofensiva distrugatoare a regimului sirian, a indicat vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Potrivit…

- Pompierii militari au intervenit rapid pentru a salva un barbat cazut intr-o fantana adanca de 10 metri la Șoldanu Un echipaj de cautare – salvare din cadrul Garzii Budești a intervenit prompt pentru extragerea persoanei, aceasta fiind adusa la suprafata conștienta și prezentand excoriații la nivelul…

- Un individ a fost impuscat mortal, dupa ce a atacat, cu un cuțit, un militar ce pazea resedinta ambasadorului Iranului la Viena, a anuntat Ministerul austriac al Apararii. Atacatorul, in varsta de 26 de ani, a murit pe loc, dupa ce un militar a deschis focul.

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Zeid Ra'ad al Hussein, a acuzat miercuri regimul sirian ca planuieste „apocalipsa" in tara sa, adaugand ca actualul conflict din enclava Ghouta Orientala a intrat intr-o noua „faza a ororii", informeaza AFP si dpa,

- Un avion militar de transport An-26 s-a prabușit in Siria, anunța Ministerul rus al Apararii. Potrivit informațiilor disponibile, la bordul navei se aflau 26 de pasageri și șase membri ai echipajului. Nicio persoana nu a supraviețuit. A...

- Un avion cargo An-26 apartinand armatei ruse s-a prabusit miercuri in timpul aterizarii la baza Hmeimim, in Siria, a anuntat Ministerul rus al Apararii. Treizeci si noua de persoane au murit, conform ultimului bilant oficial.

- Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a adoptat luni o rezolutie prin care cere deschiderea unei anchete privind asedierea enclavei rebele Ghouta Orientala de catre armata siriana, care a facut pana acum sute de victime in randul civililor, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Rezolutia propusa…

- Raidurile aviatiei turce in enclava kurda Afrin din nord-estul Siriei au ucis sambata cel putin 36 de luptatori din fortele pro-guvernamentale siriene, informeaza Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de AFP. Potrivit organizatiei neguvernamentale cu sediul la Londra, a fost al…

- Statele Unite au cerut Consiliului de Securitate al ONU sa deschida o noua ancheta asupra folosirii armelor chimice in Siria, dupa rapoarte prezentand atacuri cu clor gazos in regiunea Ghouta Orientala, a anuntat joi AFP. Diplomati de la Natiunile Unite s-au intalnit joi pentru a discuta despre acest…

- Germania a declarat ca hackerii rusi care au atacat reteaua guvernamentala de calculatoare au fost retinuti si ca o investigatie se afla in desfasurare, informeaza Reuters. Hackkerii au atacat ministerul Apararii si ministerul Afacerilor Externe, dar si retelele informatice de la Cancelaria germana…

- Statul baltic a fost socat de acuzatiile Statelor Unite privind activitati institutionale de spalare de bani prin banca ABLV, a treia ca marime din Letonia, si de acuzatiile provenind din doua surse diferite ca Ilmars Rimsevics, guvernatorul Bancii centrale, a solicitat mita. Atat ABLV, cat si Ilmars…

- Combatanti proregim au intrat marti in enclava Afrin, regiune din nord-vestul Siriei unde armata turca a lansat in urma cu o luna o ofensiva impotriva unei militii kurde, aparand acum perspectiva unei escaladari mai ample, informeaza AFP si Reuters. "Fortele populare au intrat in districtul Afrin",…

- Un grup care monitorizeaza activitațile militare din Siria susține ca un bombardament aerian al forțelor guvernamentale siriene asupra suburbiilor Damascului, controlate de rebeli, a provocat moartea a 98 de oameni. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului susține ca acesta a fost cea mai neagra…

- Coreea de Sud si Statele Unite nu renunta la exercitiile militare comune programate pentru acest an, a anuntat marti Ministerul sud-coreean al Apararii, in ciuda avertismentului din partea regimului nord-coreean, relateaza site-ul agentiei Yonhap.

- Argentina - incapabila sa-si localizeze, in pofida ajutorului international, submarinul militar dat disparut pe 15 noiembrie, cu 44 de membri ai echipajului la bord - a promis miercuri o recompensa in valoare de cinci milioane de dolari cui va gasi submersibilul, relateaza AFP, conform news.ro.Recompensa…

- Cinci “a priori cetateni rusi” au fost ucisi, iar mai multi altii raniti in atacuri ale coalitiei conduse de catre Statele Unite, saptamana trecuta, in estul Siriei, a anuntat joi diplomatie rusa, precizand ca acestia nu faceau parte din aramata rusa, relateaza AFP conform News.ro . Organizatii paramilitare…

- Aliatii europeni au recunoscut ca apararea comuna este o misiune pentru NATO si "doar pentru NATO", a afirmat joi secretarul american al Apararii, Jim Mattis, la finalul unei reuniuni la sediul Aliantei din Bruxelles, scrie AFP.

- Incapabila sa-si localizeze, in ciuda ajutorului international, submarinul militar dat disparut pe 15 noiembrie, cu 44 de membri ai echipajului la bord, Argentina a promis miercuri o recompensa in valoare de 5 milioane de dolari cui va gasi submersibilul, relateaza AFP, citat de News.ro . Recompensa…

- Hackerul din Ekaterinburg, Konstantin Kozlovski, acuzat de Ministerul rus de Interne de implicare in activitațile unui grup criminal implicat in furtul de bani de pe conturile bancare din Rusia, a declarat ca a participat personal la dezvoltarea softului denumit LDCS, care, potrivit

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a afirmat ca detensionarea temporara a relatiilor intre Phenian si Seul nu poate crea disensiuni intre Statele Unite si Coreea de Sud, informeaza site-ul agentiei de stiri The Associated Press.

- Fostul sef al SPP, Dumitru Iliescu, sustine ca subordonarea Serviciului a fost "permanent tinta unor persoane cu functii de conducere in Ministerul de Interne", acesta precizand ca pentru a se stabili daca s-au cerut date despre demnitari sunt necesare anchete ale Parlamentului si Parchetului.

- Aviatia militara rusa si-a intensificat duminica noaptea atacurile impotriva localitatilor din provincia Idlib din nordul Siriei controlate de rebeli, relateaza Reuters din surse ale apararii civile. Sambata, in regiunea respectiva a fost doborat un avion rus, iar pilotul, care reusise sa sara cu…

- Rusia a recunoscut, ieri, pierderea unui avion de vanatoare Suhoi 25, in misiunea din provincia Idlib, din vestul Siriei. Pilotul aparatului a reusit sa se catapulteze, pe un teritoriu controlat de gruparea terorista al-Nusra, fiind ucis, apoi, in schimbul de focuri cu jihadistii. Avionul a fost lovit…

- Un avion de vanatoare rusesc a fost doborat sambata dupa-amiaza de catre rebelii sirieni in estul provinciei Idleb, din nord-vestul Siriei, potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) citat de presa internationala. Pilotul a fost ucis. Ministerul rus al Apararii a confirmat ulterior…

- Ministerul de Externe de la Chisinau a precizat, vineri, ca exercitiile militare efectuate in ultima perioada de trupele ruse din Transnistria reprezinta ”provocari” si o amenintare la adresa integritatii teritoriale a Republicii Moldova, relateaza Radio Chisinau.

- Ministerul rus al Apararii a difuzat un comunicat ironic pe seama incidentului aviatic din Marea Neagra, invitand Pentagonul sa-si actualizeze hartile si sa nu mai efectueze zboruri de recunoastere in apropierea frontierelor Rusiei.

- Ministerul rus al Apararii a avertizat joi SUA ca Crimeea este acum teritoriu al Rusiei si in consecinta avioanele spion americane ce se apropie de aceasta peninsula se vor intalni cu avioane ruse, nu ucrainene, informeaza agentia EFE, reactie survenita in contextul interceptarii de catre un avion…

- Guvernul si opozitia din Siria au convenit vineri asupra unui armistitiu in Ghouta Orientala, zona controlata de rebeli in apropierea Damascului, informeaza Xinhua, care preia o relatare a televiziunii Al-Arabiya referitoare la negocierile de pace de la Viena.Luptele urmeaza sa inceteze la…

- Aflat in campanie electorala, Putin a asistat la un zbor demonstrativ al noului bombardier Tu-160. Acest nou avion „reprezinta un pas important in dezvoltarea industriei inalt tehnologizate si in consolidarea capacitatilor de aparare ale tarii noastre, intrucat acesta va fi unul dintre elementele aeriene…

- Ministerul de Externe chinez a anuntat marti ca nu detine nicio informatie legata de Gui Minhai, cetatean suedez din Hong Kong, despre care fiica sa afirma ca a fost ridicat de politisti dintr-un tren in timp ce se indrepta spre Beijing, transmite Reuters. Gui a fost ridicat sambata de…

- Operatiunea Turciei in regiunea Afrin din nordul Siriei, controlata de kurzi, a inceput "de facto" prin bombardamente transfrontaliere, dar niciun fel de trupe nu au intrat in Afrin, a declarat vineri ministrul apararii turc Nurettin Canikli, citat de Reuters. Intr-un interviu acordat…

- Summitul organizat de Statele Unite privind Coreea de Nord submineaza Organizatia Natiunilor Unite (ONU) si agraveaza situatia, a anuntat miercuri Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al României, în urma demisiei lui Mihai Tudose. Nominalizarea vine dupa un scandal urias în PSD. CINE ESTE MIHAI…

- Armata rusa a anuntat vineri ca au fost ''eliminati'' autorii unui atac cu mortiere intreprins impotriva bazei sale militare de la Hmeimim, in Siria, atac soldat cu doi morti in randul militarilor rusi, relateaza AFP. ''Comandamentul trupelor noastre din Siria a efectuat o operatiune speciala de…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a solicitat demisia ministrului Carmen Dan. Orban a precizat ca pe fondul incapacitații PSD de a guverna, cetațeanul roman este in pericol. PNL a solicitat nu doar demisia ministrului de Interne, ci și demisia șefului IGPR. Președintele PNL, Ludovic…

- Compania Iveco Defence Vehicles a anuntat joi semnarea in decembrie 2017 a doua contracte pentru vanzarea de vehicule militare logistice, relateaza ziarul La Repubblica si site-ul Today.it.Primul contract prevede livrarea a 280 de vehicule militare multirol de tip Eurocargo armatei germane.Al…

- Ministerul rus al Apararii susține ca, in noaptea de 6 ianuarie, a respins atacul efectuat de un numar de 13 drone aeriene asupra bazelor sale militare din Siria. Mijloacele de aparare aeriana și de razboi electronic au permis neutralizarea tuturor aparatelor aeriene fara pilot. Oficialii militari afirma…

- Rusia dispune de suficiente forte ramase in Siria pentru a face fata posibilelor atacuri asupra bazelor sale, a declarat marti un purtator de cuvant al Kremlinului, relateaza Reuters. "Contingentul care ramane, infrastructura militara care ramane, la bazele militare de la Hmeimim si Tartous,…

- In rețeaua sociala Vkontakte” au aparut fotografii ale avioanelor avariate la baza aeriana ruseasca Khmeimim din Siria. Imaginile demonstreaza fara dubiu ca Ministerul rus al Apararii a mințit din nou in comunicatul sau de presa, in care a informat despre lipsa daunelor la flotila desfasurata in Siria.…

- Ministerul rus al Apararii a negat informațiile referitoare la distrugerea a șapte aeronave ale Forțelor Aeriene si Spatiale la baza aeriana din Siria Khmeimim, numind falsa știrea publicata de mass-media despre faptul ca militanții, tragind focuri asupra bazei pe 31 decembrie 2017, au distrus avioanele.…

- Peste 18 de civili au fost ucisi, miercuri, in regiunea siriana Ghouta de Est, situata in apropierea Damascului, in urma unor raiduri aeriene desfasurate de aviatia Rusiei, relateaza site ul postului France 24, preluat de Romania TV.Potrivit Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, printre victime…

- "Tocmai s-a ridicat ordinul de inchidere", a declarat un purtator de cuvant de la baza din Mildenhall, comitatul Suffolk.Ministerul britanic al Apararii a indicat ca a fost informat cu privire la un incident la o baza aeriana si ca politia se ocupa de caz.Ambasada SUA a refuzat…

- Politia britanica a arestat un barbat care a incercat sa forteze intrarea intr-o baza folosita de fortele aeriene ale SUA din centrul Angliei, relateaza Reuters. "Tocmai s-a ridicat ordinul de inchidere", a declarat un purtator de cuvant de la baza din Mildenhall, comitatul Suffolk. Ministerul britanic…