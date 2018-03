Stiri pe aceeasi tema

- Opt agenti de politie au fost raniti usor, joi, in cursul confruntarilor violente cu suporterii echipei franceze Olympique Lyon, inaintea meciului din optimile de finala ale Ligii Europa cu TSKA Moscova, informeaza site-ul postului France 24.

- Presa rusa o pune la colt pe sefa guvernului britanic Theresa May, acuzata ca a 'otravit' relatiile cu Moscova, dupa anuntul Londrei privind instituirea unei serii de sanctiuni impotriva Rusiei...

- Dupa ce, recent, președintele american, Donald Trump, lua in considerare optiunea unui raspuns armat din partea SUA, in cazul in care atacurile regimului sirian condus de Basahr al-Assad impotriva propriului popor vor continua. In acest context, raspunsul Rusiei nu a incetat sa apara, Moscova transmițand…

- 'Nimeni nu a acuzat inca Rusia ca este responsabila de aceste schimbari in functii de conducere la Washington?', a declarat purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse Maria Zaharova intr-un comentariu pentru AFP. Presedintele Donald Trump a anuntat marti ca Rex Tillerson a fost inlocuit la conducerea…

- Rusia este gata sa înceapa sa produca cea mai noua racheta a sa balistica intercontinentala (ICBM) Sarmat, a declarat luni un oficial militar rus, citat de agentia de presa Xinhua, declaratia sa intervenind la o zi dupa ce Moscova a anuntat ca a testat cu succes noua

- Fortele aerospatiale ale Rusiei au anuntat, duminica, testarea cu succes a noii rachete balistice hipersonice, despre care presedintele rus Vladimir Putin a precizat ca este imuna in fata sistemelor de aparare antiracheta din lume. "Un avion de lupta MiG-31 apartinand Fortelor Aerospatiale…

- Marea Britanie va raspunde in mod adecvat daca dovezile vor indica faptul ca Moscova a fost implicata in atacul cu neurotoxina asupra fostului spion rus si a fiicei sale, atac ce a avut loc in sudul Angliei, a declarat joi prim-ministrul britanic Theresa May, in ceea ce reprezinta avertismentul venit…

- Un avion rusesc de transport s-a prabusit marti in Siria, in apropierea bazei aeriene de la Hmeimim, a anuntat Ministerul Apararii de la Moscova, transmit RIA si Reuters. Toate persoanele aflate la bord - 26 de pasageri si sase membri ai echipajului - si-au pierdut viata in accident, a indicat…

- Presedintele rus Vladimir Putin sustine ca Rusia a dejucat planurile a peste 400 de spioni straini anul trecut. Luni, el a cerut FSB sa ia masuri pentru a bloca noi incercari ale spionilor de a obtine noi informatii politice, economice si militare. Putin a facut comentariile in timpul unui discurs in…

- La doar cateva zile dupa ce președintele Vladimir Putin a vorbit in discursul sau public despre amploarea arsenalului militar, Rusia anunța ca a inceput productia de serie a rachetelor hipersonice Avangard. Agenția de presa rusa RIA, citeaza surse militare care susțin ca Rusia a inceput productia de…

- Fortele guvernamentale siriene au lansat miercuri ofensiva terestra asupra enclavei rebele Ghouta de langa Damasc, informeaza Reuters din surse de ambele parti. Dupa 11 zile de bombardamente soldate cu sute de morti, in ciuda planului Rusiei privind un armistitiu zilnic de cinci ore, trupele…

- Rusia are un rol "extrem de destabilizator" in Siria, jucand in acelasi timp rolul de piroman si pe cel de pompier, a declarat marti comandantul Fortelor Americane in Orientul Mijlociu (OM), generalul Joseph Votel, informeaza AFP. "Rusia trebuie sa admita ca nu este capabila sa puna capat conflictului…

- Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova este ingrijorata de actiunile Statelor Unite privind divizarea Siriei si a lansat un apel Washingtonului sa nu se joace cu focul, potrivit Rador.

- Scrisorile suspecte au fost livrate la circa 10 misiuni diplomatice, inclusiv la Ambasadele Franței, Republicii Cehe, Olandei, Poloniei. Praful in plicuri, transmis prin poșta la ambasadele straine de la Moscova s-a dovedit a fi unul pentru nimicirea insectelor, a declarat, joi, o sursa informata pentru…

- Petre Apostol Sportiva ploiesteana Denisa Stoian, din cadrul sectiei de gimnastica ritmica de la CSM Ploiesti, pregatita de antrenoarele Simona Puiu si Liliana Baescu, se afla in fata celui mai important moment din cariera sa de pana acum. Sportiva nascuta in 2003 va concura, astazi, in calificarile…

- Forțele americane au ucis zeci de luptatori mercenari ruși saptamâna trecuta, în ceea ce se contureaza a fi cea mai sângeroasa confruntare dintre cele mari puteri internaționale din Razboiul Rece și pâna acum.

- Alte țari nu ar trebui sa-și faca griji unde iși amplaseaza Rusia armele pe teritoriul sau, a declarat Kremlinul, dupa ce țara vecina Lituania a ridicat problema amplsarii de catre Moscova a rachetelor Iskander, capabile sa transporte focoase nucleare, langa granițele sale.

- Departamentul de Stat al SUA a reluat acuzația la aresa Rusiei, sustinand ca Moscova acopera regimul președintelui Bashar al Assad de responsabilitatea utilizarii armelor chimice impotriva civililor, se arata intr-o declarație publicata pe site-ul institutiei. „Secretarul de stat [Rex Tillerson], la…

- Pilotul avionului fortelor aeriene ruse doborat sambata deasupra Siriei s-a sinucis cu o grenada pentru a nu fi capturat, a comunicat luni Ministerul Apararii de la Moscova, transmite astazi DPA. Astazi a fost decorat post-mortem si declarat eroul Rusiei.

- Moscova si regiunile de langa capitala Rusiei au consemnat ninsori record in weekend, autoritatile solicitand ajutorul armatei, scrie Moscow Times. O persoana a murit si cel putin cinci au fost ranite de "furtuna secolului".

- Un avion militar rus a fost doborât ieri în Siria, responsabilitatea pentru aceasta acțiune fiind revendicata de Hayat Tahrir al-Sham (HTS), o grupare militanta formata în urma fuziunii mai multor organizații islamiste, inclusiv Frontul Nusra, fosta ramura siriana a rețelei teroriste…

- Ministerul rus al Apararii a difuzat un comunicat ironic pe seama incidentului aviatic din Marea Neagra, invitand Pentagonul sa-si actualizeze hartile si sa nu mai efectueze zboruri de recunoastere in apropierea frontierelor Rusiei.

- Un avion rus de vanatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.Departamentul Apararii de la Washington a protestat, aratand…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, marti, ca Moscova prefera sa dezvolte relatiile cu Washingtonul, in loc sa ia masuri impotriva raportului care contine numele unor membri ai administratiei prezidentiale din Rusia, informeaza site-ul agentiei Reuters. Departamentul de Trezorerie…

- Administratia Trump ca nu va impune, pentru moment, sanctiuni aditionale Rusiei in conformitate cu o noua legislatie menita a pedepsi Moscova pentru presupusa imixtiune in alegerile prezidentiale americane din anul 2016, sustinand ca aceasta legislatie are deja efecte asupra companiilor rusesti.

- Aleksei Navalnii, inamicul numarul unu al președintelui Rusiei, a fost retinut duminica de politie la Moscova, la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti in capitala Rusiei pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza...

- SUA si-au extins vineri sanctiunile la adresa Rusiei in legatura cu situatia din estul Ucrainei si anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova (martie 2014), vizand o noua serie de responsabili rusi si ”ministri” separatisti.

- Moscova isi consolideaza capacitatile de aparare in zona arctica, intensifica activitatile de exploatare a resurselor in aceasta regiune si se pregateste sa exploreze un nou traseu de navigatie in largul coastei sale nordice.

- Compania Facebook a avertizat luni ca nu poate oferi garantii ca social media sunt in general bune pentru democratie, dar a subliniat ca face tot posibilul pentru a impiedica interventia in alegeri a Rusiei sau a altora, relateaza Reuters. Raspandirea de informatii false sau inselatoare…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.

- Vulnerabilitatile Romaniei cele mai folositoare Rusiei sunt aspectele care tin de politic, societate, impredictibilitate, cele care ar reusi sa puna roman contra roman, sa creeze suspiciuni in legatura cu functionarea institutiilor si a standardelor euroatlantice. Daca ne indoim de orientarea strategica…

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti, informeaza agerpres.ro. 'Se vor lua masuri ce…

- Mai mulți oligarhi ruși ar urma sa fie trecuți pe lista sancțiunilor SUA, din cauza relațiilor de prietenie cu Vladimir Putin, a implicarii in alegerile prezindențiale din anul 2016 sau din cauza sprijinirii unor interese ruse, scrie Bloomberg . Trezoreria SUA trebuie sa finalizeze lista pana pe 29…

- Ministerul rus al Apararii a informat luni ca 'drone cu incarcatura exploziva' au atacat in noaptea de vineri spre sambata bazele militare ruse de la Hmeimim si Tartous din Siria, fara a produce victime sau pagube materiale, transmite AFP.'Zece drone incarcate cu explozivi s-au apropiat de…

- Un necunoscut a deschis focul sambata seara, pe strada Nikolskaia, aflata la doar 300 de metri de Piata Rosie din centrul capitalei Rusiei, Moscova, potrivit Romania TV.Atacatorul a ranit doua persoane si a disparut, politia fiind acum in cautarea sa. Incidentul a avut loc in jurul orei locale 22.30…

- Moscova este dispusa sa continue dialogul constructiv cu Chișinaul și sa colaboreze in mod activ pentru a realiza acordurile stabilite. Declarația in cauza a fost facuta de secretarul de stat, ministrul adjunct al Afacerilor Externe al Rusiei, Grigori Karasin, intr-un interviu acordat ziarului «Kommersant»,…

- Un barbat, care nu a fost inca identificat, a deschis focul intr-o fabrica de produse de cofetarie, in sudul Moscovei, anunta ministrul Afacerilor Interne al Rusiei. In urma atacului armat, cel putin o persoana a fost omorata, iar trei au fost ranite. Fortele de ordine incearca acum sa negocieze cu…

- Un incident violent s-a produs in capitala Rusiei, iar autoritatile sunt in alerta maxima. Un autobuz de linie a intrat in plina viteza intr-o multime. In urma impactului, cinci persoane au murit, iar alte 15 au suferit mai multe rani. Zona a fost izolata, iar politistii ii sfatuiesc pe oamenii din…

- Igor Dodon pleaca la Moscova. Acesta intreprinde o vizita de lucru de doua zile la invitatia presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin. In cadrul vizitei va participa la intilnirea neformala a liderilor statelor CSI. „sint planificate mai multe intrevederi de lucru, inclusiv cu Sanctitatea Sa Patriarhul…

- Un grup de inițiativa a votat azi, la Moscova, pentru inaintarea lui Alexei Navalnii in calitate de candidat la alegerile prezidențiale din Rusia, care vor avea loc in 2018. Potrivit Tvrain.ru, 742 de persoane din grupul de inițiativa de la Moscova au votat pentru nominalizarea lui Navalnii. Totodata,…

- Rusia, Turcia si Iranul au propus vineri, la finalul negocierilor de la Astana, o reuniune a regimului sirian si rebelilor, la sfarsitul lui ianuarie, in statiunea balneara rusa Soci, in vederea unei avansari catre o solutie politica, relateaza AFP.La o saptamana dupa esecul reuniunii de la…

- Experiment sadic in prezenta vicepremierului Rusiei, Dmitri Rogozin. Oficialul de la Moscova i-a demonstrat presedintelui sarb, Alexander Vucic, un lichid inovator fabricat de oamenii de stiinta rusi, care ar permite respiratia sub apa.