- Armata israeliana a atacat joi opt pozitii militare ale miscarii Hamas, in Fasia Gaza, dupa lansarea unei rachete din teritoriul palestinian, informeaza site-ul cotidianului Times of Israel, informeaza Mediafax.O racheta a fost lansata miercuri seara din Fasia Gaza spre Israel, dar proiectilul a cazut…

- Aviatia israeliana a lovit pozitii militare ale miscarii Hamas, aflata la putere in Fasia Gaza, in noaptea de miercuri spre joi, dupa un tir cu rachete vizand sudul Israelului, lansat de pe teritoriul palestinian, a indicat armata israeliana, citata de AFP. Aviatia a vizat 'opt tinte militare…

- Cel putin 130 de protestatari palestinieni au fost raniti in urma confruntarilor cu armata israeliana produse vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, anunta autoritatile palestiniene, citate de cotidianul Times of Israel. Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza a transmis ca 130 de protestatari…

- Doi palestinieni, inclusiv un paramedic in varsta 22 de ani, au fost ucisi, iar alte 40 de persoane au fost ranite in confruntari cu armata israeliana produse in cursul protestelor desfasurate la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, informeaza site-ul Ynetnews.com si cotidianul Le Figaro.

- Armata israeliana a atacat, vineri dupa-amiaza, o pozitie militara a miscarii Hamas, in nordul Fasiei Gaza, dupa un atac cu grenada, informeaza site-ul Ynetnews.com conform mediafax. Incidentul a avut loc in pofida armistitiului in vigoare intre Israel si miscarea fundamentalista Hamas.…

- Aviatia militara israeliana a atacat peste 150 de obiective ale miscarii Hamas din Fasia Gaza, in ultimele 24 de ore, distrugand inclusiv o cladire din orasul Gaza, informeaza site-ul Ynetnews.com, scrie Mediafax.Cel putin patru persoane au fost ranite dupa ce o cladire cu mai multe etaje…

- Cel putin o persoana a fost ranita in Israel, joi, in confruntarile militare dintre armata israeliana si organizatia fundamentalista Hamas, care detine controlul asupra teritoriului palestinian Fasia Gaza.

- Doi palestinieni au fost ucisi marti de tiruri israeliene in Fasia Gaza, a anuntat Ministerul Sanatatii din Gaza, relateaza dpa, preluata de Agerpres. Potrivit AFP, doi membri ai Brigazilor Ezzedine al-Qassam, bratul armat al miscarii islamiste palestiniene Hamas, au fost ucisi marti intr-un…