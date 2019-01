Stiri pe aceeasi tema

- Aviatia militara americana (US Air Force) a acceptat joi livrarea de catre producatorul Boeing a primului avion KC-46, dand unda verde pentru receptionarea, cu peste un an intarziere, a acestor aparate care vor inlocui avioanele de realimentare aflate in serviciu din perioada Razboiului Rece, informeaza…

- Operatorul aerian national al Romaniei, TAROM, a raportat o crestere a traficului si a veniturilor in cel de-a treilea trimestru al acestui an, in conditiile in care compania continua strategia de extindere a flotei si a rutelor pentru a obtine profitabilitate, scrie publicatia lunara ATWOnline, informeaza…

- Avem tehnica militara depașita, deși suntem o țara membra NATO. Ni s-a confirmat, din nou, la parada de 1 Decembrie. Deși am achiziționat avioane F-16 de la portughezi, acestea nu au fost capabile sa decoleze de la sol pentru parada militara de Ziua Naționala.

- In Primul Razboi Mondial, Romania s-a pozitionat ca tara beligeranta de partea Antantei, incepand cu august 1916. Dupa un inceput dezastruos al campaniei militare, in iarna lui 1916 si primavara anului 1917, cu sprijinul important al Misiunii Militare Franceze conduse de generalul Henri Berthelot, armata…

- Doliu in aviatia militara Maistru Militar Pr. rz Petru Anechei si Comandorul r Mihai Enache s au stins din viata, conform grupului de Facebook Aviatie Oameni, fapte si destine.Luni, 12 noiembrie 2018, elicopteristii de la Tuzla au pierdut un prieten, un bun camarad, un om de omenie, cel care a fost…

- ”Mai mult de jumatate dintre cei care lucreaza in timpul liber invoca drept principal argument volumul mare de munca, in timp ce 27% spun ca fac acest lucru ca urmare a presiunii angajatorilor, care vad in orele muncite suplimentar o dovada de implicare in activitatea companiei”, se arata in comunicat.De…

- BERBEC: Este o perioada interesanta, in care ai ocazia sa te redescoperi, sa-ti clarifici multe aspecte din viata personala si sa dai o noua directie propriei existente. Sanatate – ●●●Bani – ●●Dragoste – ● TAUR: Atentia ta este indreptata acum inspre cariera,…