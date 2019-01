Aviația israeliană lovește ținte iraniene n Siria Armata israeliana a declarat luni ca a lovit țintele iraniene Quds din Siria și a avertizat forțele siriene sa nu atace teritoriul sau forțele israeliene, relateaza Reuters.

Presa de stat siriana a citat o sursa militara siriana ce declara ca Israelul a lansat un "atac intens prin valuri consecutive de rachete ghidate", dar ca defensiva aeriana din Siria a distrus majoritatea "țintelor ostile".



Martorii din Damasc au declarat ca explozii puternice au fost vizibile pe cer aproape o ora.



"Am început sa lovim țintele iraniene Quds pe teritoriul sirian.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

