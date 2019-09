Stiri pe aceeasi tema

- Forțele Armate israeliene au anunțat miercuri ca au bombardat doua poziții ale Hamas din nordul Fașiei Gaza, ca raspuns la atacul lansat din Gaza asupra sudului Israelului, potrivit site-ului agenției DPA, anunța MEDIAFAX.Citește și: Mega-lovitura data de frații Dedeman! Tranzacția uriașa…

- Trei rachete au fost trase, in noaptea de sambata spre duminica, de pe teritoriul Fasiei Gaza, aflata sub controlul miscarii armate palestiniene Hamas, catre Israel, a anuntat armata israeliana.

- Trei rachete au fost trase din Fasia Gaza spre sudul Israelului sambata seara, a anuntat armata israeliana, al doilea atac de acest tip in ultimele 24 de ore, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Pana in prezent nu a fost semnalata nicio victima, potrivit unui comunicat al armatei.CITEȘTE ȘI: Factorii…

- Avioane de lupta israeliene au lovit sambata dimineata obiective ale mai multor grupari militante din Fasia Gaza, in replica la un atac cu rachete anterior din enclava palestiniana care a lovit sudul Israelului, relateaza surse de securitate si media locale, citate de dpa potrivit Agerpres. …

- Avioane de lupta israeliene au lovit sambata dimineata obiective ale mai multor grupari militante din Fasia Gaza, in replica la un atac cu rachete anterior din enclava palestiniana care a lovit sudul Israelului, relateaza surse de securitate si media locale, citate de dpa. Avioanele de…

- Un palestinian a trecut frontiera dinspre Fasia Gaza si a intrat in Israel, unde a deschis focul asupra unui grup de militari, ranind trei dintre ei, inainte de a fi impuscat, a anuntat joi armata israeliana, citata de France Presse. In timpul acestui incident, un tanc israelian a tras asupra unui post…

- Avioane militare israeliene au atacat, vineri, pozitii din teritoriul palestinian Fasia Gaza ca riposta la atacul cu rachete care a vizat joi seara o cladire din orasul Sderot, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com, informeaza Mediafax.Citește și: Noi informații despre zborul MH17 doborat…

- O noua racheta trasa din enclava palestiniana Gaza a cazut peste o cladire la Sderot, a informat primaria acestui oras din sudul Israelului, transmite AFP. Cladirea era goala in momentul in care a cazut racheta in cursul serii, a precizat primaria intr-un comunicat. Armata israeliana a confirmat ca…