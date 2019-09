Inregistrarea video din aer surprinde imagini socante: fiecare metru patrat al insulei Qanus, de pe fluviul Tigru, in provincia Salah ad Din nordul Irakului, este atins de bombe lansate din avioane F-15 si F-35.

Zeci de explozii au loc pe aceasta limba de pamant de cativa kilometri patrati, acoperita de vegetatie, iar coloane de fum se ridica peste tot.

VIDEO: Here’s what it looks like when @USAFCENT #F15 and #F35 jets drop 36,000 Kg of bombs on a Daesh infested island.