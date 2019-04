Avia Motors, Ciprian Belu: Promovarea in mediul online o consider indispensabila

Stiri pe aceeasi tema

- Videt, magazin online de optica, s-a extins in mediul offline cu un showroom in zona Dorobanti, Bucuresti. Videt vinde inca din 2011 lentile de contact, in 2015 s-a extins pe segmentul de ochelari, iar anul trecut a ajuns sa aiba vanzari de peste un...

- Acțiunile de prevenire a victimizarii minorilor sunt o prioritate naționala de intervenție in domeniul prevenirii criminalitații, arata ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, intr-un raspuns la o interpelare facuta de deputatul PSD de Vrancea, Angel Tilvar, cu tema siguranța copiilor in mediul online.…

- Tesla va majora cu aproximativ 3% preturile vehiculelor premium deoarece intentioneaza sa pastreze deschise mai multe magazine decat planificase initial, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citeste si Se cauta inlocuitor pentru Claudiu Manda - Comisia de control al SRI urmeaza sa prezinte…

- Brady Auto Center, dealer Skoda si Weltauto, realizeaza aproximativ 55% din vanzarile de masini rulate prin intermediul online-ului, postand anunturi pe platforma Autovit.ro, spune Cristian Preoteasa, directorul de vanzari al companiei.

- Jocul „Momo”, care incurajeaza copiii sa se sinucida, a devenit tot mai cunoscut in Marea Britanie. Provocarile jocului au provocat deja o serie de decese in intreaga lume. Este vorba despre o...

- Renault Romania a anunțat la sfarșitul acestei saptamani lansarea unei platforma online pentru vanzarea unor modele din gama. Cel puțin la inceput, pe platforma vor fi disponibile modelele aflate in stoc, iar acestea vor beneficia și de prețuri promitionale. Clienții vor avea posibilitatea de a cauta…

- Mediul online a evoluat atat de mult in ultimii an incat a avea un website de prezentare si un magazin online pentru afacerea ta, nu iti mai garanteaza succesul afacerii. Pe net sunt sute de milioane de utilizatori si milioane de website-uri. Cum crezi ca toti acestia vor gasi tocmai site-ul tau atunci…

- Thrillerul Netflix „Bird Box“, cu Sandra Bullock (54 de ani) in rol principal, a declansat o noua provoare periculoasa in mediul online. Fanii lungmetrajului se filmeaza in timp ce executa provocari legati la ochi si posteaza inregistrarile pe retelele de socializare.