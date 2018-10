Aveti un copil hiperactiv? Iată 10 modalităţi de a-l calma Iata numai doua intrebari la care se vor primi sute de mii de DAAAAA-uri. Si totusi ce e de facut? Daca nu sunt suficient de mari pentru a intelege zicala „Respira adanc si numara pana la 10", iata 10 ponturi oferite de specialistii site-ului familyarticles.net. 1. Faceti-i o baie calduta cu sare sau spuma din belsug

Se va spala astfel si stresul pe care l-a acumulat pe parcursul intregii zile. 2. Faceti o plimbare

Cateva ture prin jurul blocului impreuna cu voi sau singur daca este suficient de mare nu numai ca o sa-i consume excesul de energie, dar „lipaitul" sacadat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

