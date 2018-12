Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Cluj-Napoca nu va avea program de lucru cu publicul in perioada 24.12.2018 -26.12.2018, respectiv 31.12.2018 – 02.01.2019. Prima zi de lucru cu publicul in anul 2019 va fi 3 ianuarie, incepand cu ora 8.00. In ceea ce privește programul Direcției de Evidența a Persoanelor, menționam ca Serviciul…

- Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor al Municipiului Ploiesti (SPCLEP) are un program special in perioada Sarbatorilor de Iarna, informeaza serviciul din subordinea Primariei. Si anume „special” inseamna ca in perioada 24 -26 decembrie si 31 decembrie-2 ianuarie, SPCLEP este inchis.

- Primaria Municipiului Satu Mare nu va avea program cu publicul in perioada 30 noiembrie– 2 decembrie. In aceasta perioada, Serviciul de Stare Civila va avea program doar sambata, 1 decembrie, in intervalul orar 9.00 -12.00, pentru inregistrarea deceselor. Pe de alta parte, Serviciul de Evidenta a Persoanelor…

- Potrivit unui comunicat de presa emis de Primaria Cluj-Napoca, în aceasta perioada, serviciile din cadrul Directiei de Evidenta a persoanelor vor funcționa dupa urmatorul program: Serviciul de Evidenta a persoanelor: nu va asigura program. Serviciul Stare civila: va funcționa doar…

- Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Brasov (SPCLEP) din cadrul Primariei Brasov, a comunicat programul cu publicul in urmatoarea perioada, care prevede cateva zile libere. Astfel, la Starea Civilava fi inchis vineri, 30 noiembrie și sambata, 1 Decembrie, iar pe 2 decembrie nu este…

- Primaria Municipiului Ploiești informeaza cetațenii ca, Serviciul Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor (SPCLEP) Ploiești va funcționa dupa un program special cu publicul, in perioada 30 noiembrie – 1 decembrie 2018. Astfel, Serviciul Stare Civila va funcționa sambata,…

