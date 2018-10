Stiri pe aceeasi tema

- Aveti de rezolvat treburi cu Finantele, intrati pe internet. Aceasta este ideea promovata intensiv de ANAF, institutia vrea sa scape de legatura fizica cu contribuabilii, de cozile de la ghisee si de discutiile interminabile cu diferiti functionari din aparatul fiscal. Conform ANAF, sistemul…

- Din ianuarie 2019, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va comunica cu contribuabilii doar prin Spatiul Privat Virtual (SPV), renuntând la notificarile pe hârtie, care sunt costisitoare, a declarat, miercuri seara, Eugen Teodorovici, ministrul

- “Cea mai buna metoda prin care contribuabilii se pot familiariza cu serviciile online este utilizarea lor”. Pornind de la aceasta premisa, ANAF a pus la dispoziția contribuabililor, in 98% dintre sediile sale, calculatoare in sistem self service. La cerere, contribuabilii vor…

- Românii trebuie sa depuna pâna în data de 31 iulie Declaratia Unica la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF). ”Nedepunerea la termenul prevazut de lege de catre persoanele fizice a Declaratiei Unice se sanctioneaza cu amenda de la…

- Marti, 31 iulie 2018 este ultima zi in care se poate depune Declaratia Unica. Contribuabilii persoane fizice pot depune Declaratia online, prin intermediul aplicatiei care poate fi accesata la adresa https://declunica.anaf.ro/, cu numele de utilizator si parola contului personal din Spatiul Privat Virtual,…

