Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o avertizare nowcasting COD PORTOCALIU de viscol si ninsori, valabila pentru zona montana a judetului Cluj. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), pana marți, 24 octombrie, la ora 15:00, in judetul Cluj, la altitudini de peste 1.700 de metri, vantul va prezenta…

- Meteorologii au emis, marți, o avertizare de Cod Galben de intensificari ale vantului si ninsori viscolite, care afecteaza 35 de județe, intre care și județul Brașov, valabila pana miercuri, la orele 22.00. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) in cursul zilei de miercuri (24 octombrie),…

- Meteorologii au emis, marți, o avertizare de Cod Galben de intensificari ale vantului si ninsori viscolite, care afecteaza 35 de județe, intre care și județul Brașov, valabila pana miercuri, la orele 22.00. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) in cursul zilei de miercuri (24 octombrie),…

- Meteorologii ANM au emis avertizari cod portocaliu si cod galben pentru toata tara. Potrivit ANM, de miercuri de la pranz, vor fi rafale puternice ale vantului de pana la 90km/h in sase judete din sudul tarii. De asemenea, la munte va ninge viscolit. Vremea se schimba radical si in Bucuresti. Dupa zilele…

- Meteorologii prognozeaza pentru ziua de miercuri, 24 octombrie, intensificari ale vântului din direcția vestica în rafale de pâna la 15-20 de metri pe secunda. O avertizare cod galben a fost emisa pentru întreg teritoriul țarii, transmite IPN. Potrivit Serviciului…

- Vremea severa se instaleaza in Romania in aceasta seara. Valul de aer polar aduce vant puternic, temperaturi scazute si ninsori viscolite la munte. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis deja o avertizare de de cod galben de vreme rea.

- Valul de aer polar a ajuns in Romania, iar efectele nu sunt deloc placute. Valorile temperaturilor din termometre au scazut drastic, cu 7-10 grade, iar spre sfarșitul saptamanii vor cobori sub zero.

- Meteorologii avertizeaza ca in acest weekend un val de praf saharian va ajunge peste Europa, iar fenomenul se va resimți și in Romania la o scara mai mica. The post Val de praf saharian in Romania. Ce anunța specialiștii appeared first on Renasterea banateana .