Stiri pe aceeasi tema

- Cod galben valabil de la ra 7:40 pana la ora 10:00 In zona : Județul Suceava: Vatra Dornei, Șaru Dornei, Dorna Candrenilor, Iacobeni, Poiana Stampei, Coșna; Se vor semnala : ceața care determina reducerea vizibilitații, local sub 200 m și izolat sub 50m Cod galben valabil…

- ”Am strans semnaturi pentru #farapenali in 15 județe. Am avut experiențe foarte variate, de la foarte pozitive la foarte negative. Cred ca undeva prin sud, prin Calarași sau Ialomița, m-a luat cineva la fuga pe strada, efectiv voia sa ma bata și am inceput sa alerg. Am avut violențe aproape chiar…

- Peste 28.500 de locuri de munca sunt vacante in intreaga tara, potrivit ANOFM. Cele mai multe locuri de munca sunt oferite de angajatorii din București, urmați de cei din Prahova și Arad. Potrivit ANOFEM, la nivel național au fost raportate 28.520 de locuri de munca vacante. Cele mai multe dintre acestea…

- ANSVSA a confirmat un nou focar de pesta porcina, in județul Galați. Potrivit autoritaților, de la izbucnirea epidemiei au fost sacrificați peste 230.000 de porci. ANSVSA a confirmat prin examene de laborator un nou focar de pesta porcina. Este vorba despre județul Galați. Aici au fost confirmate 9…

- La sfarsitul saptamanii trecute, o delegatie a comunitatii armenesti din Gherla, impreuna cu dirijorul corului Catedralei Armenesti, Molnar Anna, a participat la sarbatorirea hramului bisericii armenesti din orasul Gheorgheni, judetul Harghita. Aici au mai fost prezenti si reprezentantii armenilor din…

- Potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in evidentele institutiei sunt inregistrate 28.142 de locuri de munca.Dintre acestea, 4.741 sunt in Bucuresti, 3.310 in Prahova, 2.188 in Arad, 1.412 in Dolj, 1.282 in Iasi, 1.125 in Timis si 1.085 in Sibiu.Totodata,…

- Un urs a intrat, marti dimineata, in curta unui localnic din Miercurea Ciuc, a rupt un gard si a luat o capra, iar ulterior a fost vazut in zona unui liceu din localitate, la fata locului deplasandu-se jandarmi si politisti care incearca indepartarea animalului, acestia avertizand locuitorii de prezenta…

- COD GALBEN valabil pana la 13:40In zona : Județul Covasna: Comandau;Județul Harghita: Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni, Balan, Vlahița, Joseni, Zetea, Suseni, Lunca de Jos, Ciucsangeorgiu, Lueta, Frumoasa, Lunca de Sus, Bilbor, Siculeni, Ciceu, Capalnița, Racu, Varșag;Județul…