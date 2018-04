Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii de la ANM anunța ca, la Cluj, vor fi temperaturi tot mai ridicate în acest început de saptamâna.Luni, vremea va fi puțin mai rece, temperaturile fiind cuprinse între 10 grade Celsius și 2 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi parțial noros.Marți…

- Prognoza meteo pentru urmatoarele trei luni nu aduce vesti bune. Meteorologii prognozeaza ploi in exces in aprilie si seceta in prima luna de vara. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), temperaturile vor continua sa creasca usor din aceasta saptamana, insa se vor situa tot sub normalul…

- Dupa o perioada cu temperaturi mult sub media normala pentru aceasta perioada, meteorologii anunța ca valorile termice încep sa creasca, la Cluj.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 10 grade Celsius și -2 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi predominant noros și…

- Meteorologii de la ANM anunța ca la Cluj vor fi temperaturi mult mai scazute decât media normala pentru aceasta perioada, în zilele urmatoare.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 6 grade Celsius și -3 grade Celsius, iar cerul va fi predominant noros.Vreme…

- Iarna in toata regula in Arad! O cititoare Libertatea.ro ne-a transmis, prin intermediul rubricii ȘTIREA MEA , imagini cu zapada care s-a așternut inca de duminica in orașul Arad. La mijlocul lunii martie, in Romania este iarna! Meteorologii au emis o informare, ce a intrat in vigoare luni dimineața,…

- Ambasada Rusiei din Marea Britanie a incercat sa persifleze expulzarea a 23 de diplomati rusi din Marea Britanie, ca represalii la otravirea cu un gaz neurotoxic a fostului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia in 4 martie la Salisbury (sud-vestul Angliei), intr-o postare miercuri seara…

- Romania, locul 17 in clasamentul World Rugby. Selectionata ”stejarilor” se mentine pe locul 17 in clasamentul pe luna martie dat publicitatii de World Rugby, in timp ce nationala Irlandei, proaspata castigatoare a Turneului celor Sase Natiuni , a urcat pe pozitia a doua, dupa campioana mondiala Noua…

- Irlanda a revenit in fruntea rugby-ului european, castigand Turneul celor 6 Natiuni gratie victoriei in fata Scotiei, cu bonus ofensiv (28-8), sambata, la Dublin, combinata cu infrangerea Angliei in Franta (22-16), in etapa a 4-a, moment care marcheaza renasterea XV-ului care are drept emblema trefla,…

- Turistii sunt asteptati sambata la Ranca, unde va avea loc un nou concurs la schi. Este vorba de Cupa Petrom la schi. Sabin Cornoiu, directorul Salvamont Gorj, a preciat ca este o actiune care are ca scop promovarea statiunii turistice Ranca. Sabin Cornoiu spera ca stratul de zapada sa se mentina in…

- Meteorologii anunța ca va fi polei în majoritatea zonelor țarii, în weekend, dar ca temperaturile vor crește ușor în partea de sud, comparativ cu zilele anterioare. În Capitala va fi înnorat, precipitații mixte, iar temperaturile variaza între 4 și -9 grade. "Pe…

- Furtuna de zapada Emma de origine siberiana a lovit, joi, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord aducand in unele zone cea mai severa vreme din 1991 pana in prezent, informeaza Reuters. Sute de soferi au ramas blocati pe sosele in Scotia, au fost inchise mii de scoli, iar traficul…

- Furtuna de zapada Emma de origine siberiana a lovit, joi, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord aducand in unele zone cea mai severa vreme din 1991 pana in prezent, informeaza Reuters. Sute de soferi au ramas blocati pe sosele in Scotia, au fost inchise mii de scoli, iar traficul…

- Autoritatile din Irlanda au emis, joi, o avertizare de tip cod rosu pentru conditii meteo severe, iar avertismente similare sunt in vigoare in mai multe parti din Marea Britanie, in contextul in care frontul de aer rece din Siberia continua sa perturbe traficul aerian, rutier, feroviar in Europa.…

- Pe masura ce Guvernul de la Londra negociaza o noua legislație dupa ieșirea Regatului Unit din UE, Scoția și Țara Galilor și-au exprimat intenția de a introduce propria legislație care sa reglementeze relațiile cu Bruxelles-ul, dupa Brexit, in special pentru a nu pierde muncitorii comunitari. Cele două…

- Sute de oameni au ramas peste noapte blocati in masini pe o autostrada din Scotia dupa ce caderi masive de zapada au provocat haos in Marea Britanie, scrie The Guardian conform News.ro . Serviciile de urgenta au aprovizionat oamenii cu apa si combustibil in timp ce incercau sa elibereze drumurile de…

- Este ger de crapa pietrele in mai multe zone din tara din cauza viscolului puternic. Temperaturile resimtite sunt de ger sibierian, coborand miercuri chiar si sub minus 44 de grade Celsius, avertizeaza meteorologii, potrivit Romania TV. Citeste si: Cristoiu devoaleaza PLANUL lui Tudorel Toader:…

- Dupa o iarna relativ blânda, ultimele zile ale lunii februarie au adus la Moscova ger naprasnic ninsori abundente. Temperaturile ar putea sa scada și pâna la —28 de grade Celsius. Sunt prognozate furtuni puternice de zapada. Pâna la începutul primaverii…

- Joi si vineri dimineata vor fi inregistrate cele mai scazute temperaturi din aceasta perioada, pana la -19 grade Celsius in Bucuresti, a declarat marti meteorologul Gabriela Bancila, care a mai precizat ca in noaptea de marti spre miercuri va ninge abundent, astfel ca in Capitala se va depune un…

- Gerul va persista in urmatoarele zile in Bucuresti, iar ninsoarea va deveni abundenta incepand de luni seara, in timp ce temperaturile minime vor ajunge si la minus 18 grade Celsius, conform prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru perioada 26 februarie…

- Liderul Partidului Laburist britanic, Jeremy Corbyn, a declarat luni ca doreste "o noua uniune vamala" cu Uniunea Europeana dupa Brexit, acuzand totodata guvernul conservator ca-i lasa pe britanici in "ignoranta", informeaza AFP. "Partidul Laburist va incerca sa negocieze o noua uniune vamala completa…

- Fenomenul hibernal asa-numit "Bestia din Est" a lovit Marea Britanie luni dimineata, aducand ninsori, drumuri blocate si probleme de trafic, relateaza Press Association, conform agerpres.ro. In unele parti ale Marii Britanii frigul va fi resimtit mai puternic decat in Cercul Arctic, in conditiile…

- Fenomenul hibernal asa-numit "Bestia din Est" a lovit Marea Britanie luni dimineata, aducand ninsori, drumuri blocate si probleme de trafic, relateaza Press Association. In unele parti ale Marii Britanii frigul va fi resimtit mai puternic decat in Cercul Arctic, in conditiile in care temperaturile…

- Stratul de zapada la Balea Lac masoara aproape doi metri, duminica, 25 februarie. Acesta este cel mai mare strat de zapada din județul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in munții Fagaraș. Stratul de zapada la Balea Lac, județul Sibiu, masoara 191 de centimetri, informeaza Agerpres.ro . In zona…

- Un bar din Marea Britanie a anulat o intrecere intre melci melci programata pentru sambata si organizata in scop caritabil, din cauza temperaturilor neobisnuit de scazute care i-au pus pe participanti in imposibilitatea de a mai concura, informeaza Reuters. ''Valul de frig a provocat o problema…

- Cantareata australiana Kylie Minogue va sustine un turneu in Marea Britanie si Irlanda in cea de-a doua parte a anului, informeaza joi Press Association. Artista, cunoscuta pentru spectacolele extravagante si vestimentatiile impresionante, va porni in turneu in septembrie si octombrie, pentru promovarea…

- ALERTA METEO: Revine URGIA ALBA! Weekend cu ninsori abundende si ger naprasnic. VEZI zonele vizate.VIDEO Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sambata noaptea si vor ajunge la -18 grade Celsius…

- Meteorologii anunța ca vremea se va raci considerabil în acest sfârșit de saptamâna la Cluj, fiind anunțate și ninsori.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 6 grade Celsius și -1 grad Celsius. De asemenea, cerul va fi predominant noros.Sâmbata,…

- Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sambata noaptea si vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineata. Sambata, in timpul zilei și sambata noapte vor aparea precipitații sub forma de ninsoare,…

- Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sambata noaptea si vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineata. „Intr-adevar putem spune ca de data asta masele de aer s-au așezat specific iernii,…

- Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sambata noaptea si vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineata. „Intr-adevar putem spune ca de data asta masele de aer s-au așezat specific iernii,…

- "De la sfarsitul acestei saptamani, o masa de aer rece de origine polara va patrunde in tara noastra, determinand scaderea semnificativa a valorilor termice, atat a celor maxime, cat si a celor minime, astfel ca vremea va deveni deosebit de rece. Pe parcursul noptilor, daca la inceput in partea de nord…

- Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sambata noaptea si vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineata.

- Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sambata noaptea si vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineata.

- Se anunța vreme destul de rece la Cluj, în acest început de saptamâna, meteorologii anunțând și precipitații mixte și ninsori.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 3 grade Celsius și -3 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi predominant noros.Marți,…

- IRLANDA-ITALIA LIVE VIDEO ONLINE STREAM TELEKOM SPORT in 6 NATIONS Pentru linia a treia irlandeza Josh van der Flier, sezonul s-a incheiat, din cauza unei accidentari la un genunchi, a anuntat luni Federatia irlandeza de rugby (IRFU). IRLANDA-ITALIA LIVE VIDEO ONLINE STREAM TELEKOM SPORT in 6 NATIONS…

- Mark Selby, Judd Trump și Neil Robertson țin capul de afiș la Romanian Snooker Masters, evenimentul care aduce elita snookerului mondial in Romania, in perioada 14-18 martie, la Circul Metropolitan Bucuresti. Nume "grele" vin la Romanian Snooker Masters. Cat costa BILETELE In schimb,…

- Meteorologii au informat ca de duminica, 4 februarie, un val de aer rece se va instala in intreaga tara. Temperaturile vor scadea, iar ninsorile isi vor face aparitia. Specialistii au anuntat faptul ca temperaturile vor scadea incepand cu ziua de duminica, 4 februarie, in majoritatea zonelor din tara.…

- Temperaturile la nivel global ar putea creste in urmatorii cinci ani cu 1,5 grade Celsius peste nivelurile din perioada preindustriala, avertizeaza o prognoza a Met Office, serviciul meteorologic public britanic, citata miercuri de Press Association. Prin semnarea primului act international cuprinzator…

- Temperaturile se mențin destul de scazute la Cluj, în acest sfârșit de saptamâna, spun meteorologii de la ANM, maximele termice ajungând pâna la 5 grade.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 3 grade Celsius și -5 grade Celsius. Totodata, cerul…

- Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru februarie – aprilie 2018. Vom avea parte de temperaturi mai ridicate decat in mod normal, in lunile februarie și martie, și de temperaturi mai scazute, in luna aprilie, potrivit Agerpres . Potrivit ANM, lunile februarie si martie vor fi caracterizate de…

- 2017 a fost cel mai calduros an fara "El Nino", fenomenul meteorologic care determina o crestere a temperaturilor globale, din istoria inregistrarilor meteorologice moderne, au anuntat joi oamenii de stiinta din Marea Britanie, citati de Press Association. Datele furnizate de o serie de analize internationale…

- 2017 a fost cel mai calduros an fara "El Nino", fenomenul meteorologic care determina o crestere a temperaturilor globale, din istoria inregistrarilor meteorologice moderne, au anuntat joi oamenii de stiinta din Marea Britanie, citati de Press Association. Datele furnizate de o serie de…

- Peste 200 de automobilisti au fost blocati în cursul noptii pe autostrada M74 din Scotia, din cauza ninsorii puternice si a ghetii care au facut ca traficul sa se deruleze în conditii periculoase, relateaza miercuri Press Association. Zeci de scoli au fost închise în unele parti…

- Meteorologii anunta temperaturi foarte scazute din cauza vantului, in timp ce ninsorile se manifesta mai mult in zonele muntoase. Temperaturile resimtite sunt de ger sibierian, coborand chiar si sub minus 32 de grade Celsius (vezi hartile ANM atasate) TEPERATURI RESIMTITE LA ORA 11.00…

- Azi-noapte, la Cota 2000 - Transfagarasan a curs cu avalanse, iar temperaturile au scazut sub minus 16 grade Celsius. Chiar daca astazi e mult mai cald, temperaturile fiind puțin sub zero grade, si e senin, pericolul nu a trecut. Zapada a ajuns la 120 de centimetri, din care stratul proaspat…

- Vremea in weekend va fi rece, iar in unele zone, in special la munte, va ninge. Temperaturile maxime vor fi in general cuprinse intre -3 si 5 grade, in timp ce minimele vor atinge in Transilvania chiar si -11 grade Celsius.Citește și: Gabriela Firea intervine in scandalul din PSD: 'Trebuie…

- Zapada a acoperit dunele legendare ale desertului Sahara, in regiunea Ain Sefra din Vestul Algeriei, informeaza site-ul site-ul de stiri national TSA. Si anul trecut, in aceeasi perioada, a nins abundent, iar acum, stratul de zapada a ajuns chiar la 40 de centimetri, apoi a inceput sa scada.…

- Meteorologii anunța ca maine vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica inalta. Cerul va fi variabil, fara precipitații esențiale. Izolat se va forma ceața slaba. Vantul va suflat din nord-est slab la moderat.

- Temperaturile de primavara bat in retragere. Meteorologii prognozeaza pentru acest inceput de saptamana pana la opt grade Celsius. De maine, zilele vor deveni mai reci. In nordul țarii valorile termice vor oscila intre zero și trei grade cu plus și vor fi ploi slabe.

- Temperaturi cu 10 grade mai mari decat ar fi normal. Ce spun meteorologii Temperaturile acestui inceput de an sunt peste media normala, iar in unele zone sunt, in medie, cu 10 grade mai mult decat ar fi fost normal pentru data din calendar, spun meteorologi, acestia precizand ca in urmatoarea saptamana…