- Vremea se incalzește in urmatoarele zile și este de așteptat ca in sud-estul țarii temperaturile sa ajunga marți și miercuri chiar și la 14 grade Celsius. Și in București temperaturile sunt in creștere, iar miercuri vor fi 9 grade Celsius. In aceste condiții, dispare și poleiul din Capitala. Meteorologii…

- Meteorologii au anunțat ca vremea se incalzește in urmatoarea perioada. In sud-estul tarii temperaturile vor ajunge la 14 grade Celsius in urmatoarele zile. In Capitala se vor inregistra de luni temperaturi pozitive și va incepe sa dispara. Tendinta de incalzire a vremii va fi resimtita luni in mare…

- Vineri va fi mai cald decat in mod obisnuit, dar spre seara apar precipitatii slabe, care vor cuprinde treptat vestul, centrul si nordul tarii. In rest, sunt conditii de ceata dimineata, apoi se arata soarele, iar maximele pleaca de la 2 grade in depresiuni si ajung la 12 grade in sudul tarii. In Dobrogea…

- Valul de caldura care afecteaza in prezent Australia a stabilit noi recorduri de temperatura, in anumite parti ale Australiei inregistrandu-se miercuri aproape 50 de grade Celsius. Vanturile fierbinti si uscate care se deplaseaza din centrul desertic al continentului au dus la cresterea mercurului…

- In noaptea dintre ani, sunt anuntate temperaturi normale pentru aceasta perioada, cu precipitatii slabe cantitativ si izolate, anunta meteorologii. Cei care aleg statiunile montane de Revelion se bucura de un strat nou de zapada, insa la altitudini inalte exista pericolul de avalanse. Astazi, o zi mohorata,…

- Astazi, va ninge in nordul si centrul tarii, la sud cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab din nord-vest. La Briceni si Soroca sunt prognozate minus doua grade. La Balti se anunta minus un grad, iar la Orhei zero grade.

- Dupa maxime de minus 4 grade Celsius, se vor atinge minime de pana la minus 18 grade, in nordul tarii. In centru vom avea minus 13, iar in sudul tarii minus 12.Totusi, vantul va iesi uneori in evidenta si va accentua senzata de frig.

- Maine, cerul va fi innorat. In nordul si centrul tarii sunt posibile precipitatii slabe sub forma de lapovița. Vantul va sufla din nord-est moderat, izolat cu intensificari. La Briceni și Soroca sunt prognozate zero grade Celsius, iar la Balți un grad.