Avertizari. Ceata se mentine in peisaj pana dupa-amiaza Fenomenul meteo care, in unele zone din tara, si-a facut simtita prezenta in peisaj inca de la primele ore ale zilei de marti va persista, in cateva judete din tara, pana dupa orele pranzului. Cel puin asta reiese din datele comunicate de Administratia Nationala de Meteorologie, prin intermediul a doua atentionari nowcasting (cu efect imediat-n.n) […] Avertizari. Ceata se mentine in peisaj pana dupa-amiaza is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O ceața groasa a acoperit Gherla in ultimele doua zile. Fenomenul meteo a aparut de-a lungul Vaii Someșului, dar și in alte zone de deal. Luni dimineața ceața a inceput sa se formeze dupa ora 3, iar la ora 5, Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de ceața densa, cu…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, mai multe avertizari nowcasting Cod galben de vant, ploi, ceata si burnita, valabile in localitati din 15 judete, in orele...

- In mai multe localitați din Prahova, in special in partea de sud a județului, vizibilitatea va scadea foarte mult in urmatoarele ore, chiar și sub 50 de metri, a anunțat Administrația Naționala de Meteorologie.

- Si in anumite zone din Capitala in peisaj persista, la aceasta ora, negura. Insa ceata va fi, cel putin pana la ora 14, cand expira o atentionare nowcasting COD GALBEN emisa inainte de pranz de catre specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie, si pe raza a zeci de localitati din cinci…

- Localitati din judetele Constanta si Tulcea se vor afla sub avertizare nowcasting Cod galben de ceata pe durata urmatoarei ore si jumatate, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie...

- Ziua de joi se dovedeste a fi mohorata in multe zone din tara, inclusiv in Bucuresti. La momentul de fata, sunt in vigoare doua atentionari nowcasting (cu efect imediat-n.n) COD GALBEN de ceata, ambele valabile pana la ora 14. Una dintre ele – prin care specialistii de la Administratia Nationala de…

- Negura – aparuta in peisaj inca din dimineata acestei ultime zile a sapatamanii – se va mentine cel putin pana dupa-amiaza. O serie de atentionari nowcasting (cu efect imediat-n.n.) COD GALBEN transmise de catre reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie si valabile incepand cu ora 13 au…

- Specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie atrag atentia, prin intermediul unui mesaj emis in cursul dupa-amiezii, ca in orele urmatoare negura va aparea in peisaj, ducand la scaderea vizibilitatii, local sub 200 de metri. Atentionarea nowcasting (cu efect imediat-n.n) COD GALBEN de…