Avertizarea meteorologilor – caniculă şi furtuni violente în vestul ţării Banatul se numara printre regiunile care vor fi afectate de un val de caldura de astazi si pana vineri, conform unei informari DSU (Departamentul pentru Situatii de Urgenta). De asemenea sunt anuntate si ploi torentiale, cu descarcari electrice si vant puternic. Vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a țarii, iar in regiunile […] Articolul Avertizarea meteorologilor – canicula si furtuni violente in vestul tarii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

