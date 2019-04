Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit informarea meteo ce vizeaza manifestari de instabilitate atmosferica in toata tara in prima zi de Pasti. The post Alerta de vremea rea, prelungita! Furtuni si ploi torentiale, in mai multe regiuni. Cod galben de inundatii in vestul tarii appeared…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prelungit avertizarea meteo ce vizeaza manifestari de instabilitate atmosferica in toata țara in prima zi de Paște. Informarea meteorolgica este valabila pana duminica, la ora 18.00. In cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prelungit informarea meteo ce vizeaza manifestari de instabilitate atmosferica in toata țara in prima zi de Paște.Citește și: LOVITURA pentru Parchetul General - Apropiat de-al lui Liviu Dragnea, reținut cu surle și trambițe, ACHITAT de instața…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata si cantitati de apa insemnate, valabil in aproximativ jumatate din tara, incepand de sambata, ora 15.00, si pana duminica, ora 04.00. Potrivit meteorologilor, in dupa-amiaza…

- Specialiștii din Administratia Nationala de Meteorologie au actualizat prognoza meteo pentru urmatoarele saptamani, pana in data de 6 mai. Meteorologii au anuntat cum va fi vremea de Paste si 1 Mai 2019. Prognoza meteo de Florii (15 – 22 aprilie 2019)Temperatura aerului va avea valori ce se vor situa…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea in luna aprilie. Prognoza meteo pentru luna viitoare nu este deloc una buna, specialiștii susținand ca ne așteapta temperaturi peste media perioadei și un serios deficit de precipitații.

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vremea se racește și vor fi ninsori, viscol, dar și vânt puternic. ANM a emis cod galben de vânt puternic pentru mai bine de jumatate de țara, inclusiv București Informarea meteo intra în vigoare vinerii, la ora 14 și este…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a emis prognoza meteo pe regiuni pentru urmatoarele doua saptamani. Potrivit specialistilor, vremea se raceste simtitor. Citeste prognoza meteo completa pentru urmatoarea perioada.