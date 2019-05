Meteorologii au lansatt, in urma cu puțin timp, o alerta imediata de cod portocaliu de fenomene meteorologice periculoase pentru județul Timiș. Aceștia au anunțat grindina de medii și mari dimensiuni, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie și descarcari electrice. Aversele vor cumula pana la 35 l/mp. Localitațile vizate – Sannicolaul Mare, Dudeștii Vechi, Comloșu […] Articolul Avertizare urgenta – cod portocaliu in Timiș de grindina și vijelie UPDATE 1 Perioada prelungita și pericolul se extinde in Caraș Severin a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .