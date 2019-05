Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis in aceasta dimineata o avertizare cod portocaliu de vreme rea valabil in intervalul ora 8:15 pana la ora 9:00. Potrivit ANM, in judetul Constanta: Cobadin, Pestera, Chirnogeni, Independenta, Amzacea, Deleni, Adamclisi, Mereni se vor semnala frecvente descarcari electrice, vijelie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata dimineața, o avertizare nowcasting cod portocaliu de vijelii pentru județele Ialomița, Braila și Buzau.Meteorologii avertizeaza ca in aceste județe se vor inregistra frecvente descarcari electrice, grindina, intensificari ale vantului…

- Un avertisment de Cod portocaliu a fost emis de ANM pentru miercuri, 15 mai, intervalul orar 15:00-16:00, valabil pentru mai multe zone din Maramures. In Șomcuta Mare, Ulmeni, Mireșu Mare, Satulung, Remetea Chioarului, Valea Chioarului, se vor semnala averse torentiale care vor cumula 35 … 40 l/mp,…

- Administația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari meteo pe termen scurt care vizeaza mai multe zone din vestul țarii. Prima avertizare este un cod galben de furtuna, cu „descarcari electrice, grindina de dimensiuni mici, intensificari de vant și averse ce vor cumula pana la 25 l/mp”, conform…

- Meteorologii au anunțat pentru urmatoarele zile fenomene extreme in Romania. Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) a explicat ce trebuie sa ... The post Ce trebuie facut in caz de grindina și tornada! Recomandari de ultima ora din partea lui Raed Arafat! appeared first…

- A plouat cu grindina astazi in municipiu dar si in judetul Constanta. In plina primavara, grindina s a asezat pe iarba dand impresia ca este zapada.Grindina a facut ravagii si pe Autostrada A4 Ovidiu Agigea, dand batai de cap soferilor.Meteorologii au anuntat astazi cod galben si cod portocaliu de descarcari…

- O avertizare meteorologica de COD PORTOCALIU de averse de ploaie, valabila in intervalul 30-04-2019 ora 21:25 pana la 30-04-2019 ora 23:00, a fost emisa pentru județul Alba. Se vor semnala averse de ploaie care vor cumula 35…40 l/mp. Din date radar in ultimele ore in zona menționata s-au cumulat cantitați…

- Meteorologii au anunțat, in aceasta dimineața, cod galben de vreme severa imediata in județul Timiș. Se anunța, local, intensificari ale vantului, cu viteze care vor atinge la rafala 55-65 km/h. Localitațile care sunt vizate de avertizare – Sannicolau Mare, Jimbolia, Deta, Gataia, Sacalaz, Ciacova,…