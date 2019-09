Avertizare RO-ALERT pentru locuitori din Harghita. Jandarmii au intervenit

Stiri pe aceeasi tema

- "De la inceputul anului si pana la ora actuala la nivelul dispeceratului Inspectoratului de Jandarmi Judetean Harghita au fost inregistrate un numar de 74 apeluri de urgenta, prin care ne era semnalata prezenta ursului in apropierea asezarilor umane si a zonelor de pastorit din apropierea localitatilor.…

- Jandarmii harghiteni au intervenit, in noaptea de marti spre miercuri, pentru indepartarea unui urs care venise in satul Soimeni, comuna Pauleni Ciuc, locuitorii din zona fiind avertizati printr-un mesaj Ro-Alert transmis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres. Potrivit…

- O ursoaica cu pui a fost alungata de jandarmi din Baile Tușnad, in noaptea de joi spre vineri. Populația a fost anunțata de prezența animalului periculos printr-un mesaj RO-ALERT. Jandarmii au reusit sa alunge ursoaica si puii in padurea din apropiere, fara sa se inregistreze incidente. In timpul intervenției…

- Jandarmii harghiteni au intervenit, in noaptea de joi spre vineri, pentru indepartarea unei ursoaice cu pui din statiunea Baile Tusnad, locuitorii si turistii fiind avertizati de prezenta acesteia printr-un mesaj Ro-Alert potrivit Agerpres. Biroul de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi…

- "Pe 112 a fost semnalata prezenta unui urs in satul Soimusu Mic, comuna Sacel. S-a trimis mesaj de avertizare pe Ro-Alert in localitatile Sacel, Atid, Avramesti, Secuieni si Simonesti", a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu. In…

- Populatia a fost avertizata prin Ro-Alert cu privire la prezenta unui urs in zona Sinaia, anunta vineri seara ISU Prahova. "A fost transmis un mesaj prin sistemul Ro-Alert in zona Sinaia: Atentie urs in zona dintre Manastirea Sinaia si Castelul Peles. Evitati zona!", precizeaza ISU Prahova.…

- Jandarmii din Harghita au intervenit, vineri dimineața, pentru indepartarea unui urs a carui prezenta a fost semnalata in localitatea Pauleni-Ciuc, iar Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) a trimis localnicilor un mesaj de avertizare prin Ro-Alert.