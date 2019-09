Avertizare RO-ALERT la Brașov. Trei urși într-o zonă intens circulată de localnici și turiști Populația din Brașov a fost alertata prin sistemul RO-ALERT dupa ce trei urși au fost surprinși in zona lacului Noua. Este vorba despre o zona intens circulata de localnici și de turiști. De altfel acolo este și un spațiu verde amenajat special pentru gratare, iar localnicii obișnuiesc sa faca gratare pana seara tarziu. In mesajul transmis de autoritați oamenii sunt sfatuiți sa ramana in locuințe sau sa se adaposteasca in cel mai scurt timp. La fața locului s-a deplasat un echipaj al Jandarmeriei Brașov. Cel mai probabil oamenii legii vor incerca alungarea urșilor inapoi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

