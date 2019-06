Romanii care calatoresc in Grecia in acest weekend risca sa fie surprinși de incendii de padure. Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare, in urma datelor comunicate de Secretariatul General de Protectie Civila. Exista un risc mare ca in anumite zone din Grecia sa se declanșeze incendii, din cauza temperaturilor ridicate și a vantului, iar romanii aflați in tranzit sunt sfatuiți sa le evite. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista…