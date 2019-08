Avertizare ONU. Oceanele, cei mai mari duşmani ai oamenilor Oceanele, sursa de viata pe Pamant, ar putea deveni cei mai mari dusmani ai oamenilor la nivel global daca nu se va face nimic pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, potrivit unui proiect de raport ONU obtinut in exclusivitate de AFP. Rezervele de peste ar putea scadea, pagubele provocate de uragane vor creste si 280 de milioane de persoane vor fi stramutate din cauza cresterii nivelului marii, potrivit raportului special al Grupul interguvernamental de experti asupra evolutiei climatului (GIEC), privind oceanele si criosfera (banchiza, ghetari, calote glaciare si soluri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

